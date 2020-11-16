Пять не медицинских проблем, с которыми поможет аспирин

Мы часто используем аспирин для облегчения головной и зубной боли, а также для снижения температуры. Это средство, пожалуй, есть в каждой аптечке. Но использовать аспирин можно не только по назначению.

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Пятна пота на рубашке

Да, лекарственное средство можно использовать для очищения пятен пота на одежде. Нужно взять 2-3 таблетки, растереть их и смешать с половиной стакана теплой воды. Эту смесь нанесите на область пятен и оставьте на пару часов. В аспирине содержится салициловая кислота, которая помогает отбелить ткань и очищает от пятен.

Возвращает волосам блеск

На состояние наших волос негативно влияет множество факторов, поэтому вернуть им прежний блеск поможет аспирин. Вам понадобится 6-8 таблеток и стакан теплой воды. Смешайте ингредиенты и тщательно вотрите раствор в локоны, оставьте его на 15-20 минут, а после ополосните теплой водой.

Подсушивает прыщики

В борьбе с прыщами отлично поможет таблетка аспирина, в составе которой есть салициловая кислота. Нужно смешать ее с теплой водой и нанести смесь на прыщик. Подождите несколько минут, чтобы она высохла и аккуратно смойте.

Размягчит сухой мозоль

Аспирин также помогает размягчить засохшие мозоли на ногах. Для этого вам потребуется 6-7 таблеток, половина чайной ложки воды и лимонного сока. Тщательно перемешайте ингредиенты и нанесите на пострадавший участок, оберните ноги теплым полотенцем и заверните в полиэтиленовый пакет. Подождите 10-15 минут, снимите полотенце и начинайте счищать мозоль.

Избавляет от перхоти

Для того чтобы решить эту проблему, вам понадобится 2-3 таблетки аспирина, которые нужно добавить к вашему шампуню. Держите смесь на волосах 3-5 минут, после чего тщательно смывайте теплой водой. Повторяйте процедуру несколько раз.

Ранее издание "Комментарии" сообщало об смертельной опасности аспирина для детей.

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