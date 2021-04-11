Пять лайфхаков для тех, кто не может выспаться

Если хотите, чтобы каждый новый день приносил вам радость, хорошее настроение и был продуктивным, тогда научитесь высыпаться. Для тех, кто испытывает проблемы со сном, эксперты подготовили несколько лайфхаков.

Как быстро уснуть (фото из открытых источников)

Если вы не уснули, не лежите долго

Бывает такое, что вы наконец легли в кровать и готовы уснуть. Но сон что-то не идет, и вы начинаете погружаться в свои мысли, за что-то переживать или в чем-то сомневаться. В итоге отдохнуть вам не удастся.

Чтобы этого не произошло, встаньте с постели и чем-то займитесь. Только не включайте ноутбук или телефон. Лучше запишите свои планы на завтра или сделайте уборку в тумбочке. Это поможет вам отвлечься и расслабиться.

Без паники

Не нужно ложиться в постель с желанием побыстрее уснуть, потому что сон, как назло, может не наступать. Однако не стоит волноваться или бояться того, что вы снова ляжете не вовремя, а завтра будете чувствовать себя весь день уставшими. Эта тревога как раз и мешает вам расслабиться. Постарайтесь успокоиться, выпейте на ночь ромашковый чай или включите спокойную легкую музыку.

Займитесь активностью

Чтобы сон был крепким и продолжительным, сделайте вечером растяжку, а еще лучше займитесь йогой, которая поможет вам максимально расслабиться, отвлечет от навязчивых мыслей и настроит на позитивный лад.

Пересмотрите свое спальное место

Возможно, вы не можете нормально выспаться, потому что у вас неудобная подушка, матрас или постельное белье? Стоит пересмотреть свою спальню и организовать комфортные условия для сна.

Свежий воздух

В борьбе с бессонницей хорошо помогает свежий воздух, поэтому вечером откройте балкон или окно и проветрите комнату, чтобы воздух не был тяжелым и сухим. Если в помещении прохладно, появляется желание укрыться с головой под одеяло и согреться, а так уснуть намного легче.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперты назвали способ, позволяющий уснуть за две минуты.

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