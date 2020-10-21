Пять фраз, которые не стоит говорить своему шефу

Искусство общения со своим руководством необходимо развивать постоянно. На каждой новой работе будет новый начальник, со своим темпераментом, видением и так далее. Разумеется, подстроиться под каждого не выйдет. Но сегодня мы расскажем тебе о пяти шаблонных фразах, которые никогда нельзя говорить своему шефу. Поможет нам в этом портал mport.

Как не следует говорить с шефом

Это просто невозможно сделать

Вряд ли сотрудник, который чего-то не может сделать, долго задержится на своей должности. Лучше начни выполнение задания, затем в процессе обрисуй возникшие трудности и свое виденье ситуации.

Это не входит в круг моих обязанностей

Злопамятный шеф непременно припомнит тебе эти слова, когда застанет за посторонней перепиской в соцсетях. Ведь это тоже не является частью твоих обязанностей.

Вчера я набухался в хлам

Начальник скажет, что это твои проблемы и в сущности будет прав. Если у тебя тяжелое похмелье, то лучше договорись о больничном. Это будет лучший вариант для тебя.

Неужели это так важно?

Эту фразу начальник скорее всего расценит, как неуважение к нему и его мнению. Кроме того, он подумает, что ты сомневаешься в его компетенции.

Это элементарно

Не стоит умничать, шеф может подумать, что ты считаешь себя умнее, чем он. А злить таким образом человека, от которого зависит твоя зарплата — все равно, что идти по тонкому льду.

Избегай этих фраз и тогда сможешь обойтись без конфликта с руководителем. А это уже часть успеха. Также издание "Комментарии" расскажет, как просыпаться по первому сигналу будильника.

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