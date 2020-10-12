Пять ценных лайфхаков для тех, кто ничего не успевает

Многие люди жалуются на нехватку времени, но при современном ритме жизни, это и не удивительно. Как же распланировать свое время, чтобы его хватало на выполнение всех рабочих моментов и на полноценный отдых? Издание Wday поделилось ценными советами.

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Не ленитесь утром

Сложно вставать утром с теплой постели, но, если вы вечно опаздываете, пора приучить себя к раннему пробуждению. Старайтесь не засиживаться до полуночи, а ложитесь спать раньше. Кроме этого, начинайте свое утро с зарядки, она поможет взбодриться и настроиться на положительную волну.

Освойте планирование

Если хотите все успевать, тогда освойте планирование. Сядьте вечером и набросайте расписание на грядущий день. Так вы будете четко понимать, что, когда и во сколько вам нужно сделать. Также полезно засечь, сколько времени вы тратите на выполнение регулярных задач и продумать, как его можно сократить.

Концентрируйтесь на одном задании

Не старайтесь выполнять несколько дел одновременно, лучше сконцентрируйтесь сначала на одном и выполните его качественно, а после переходите ко второму, третьему и т.д.

Начинайте со сложных задач

Начинайте свой день с самых сложных дел и задач, чтобы день выдался действительно продуктивным, потому что вечером вы можете отвлекаться на различные мелочи, будете думать о конце рабочего дня, об отдыхе и не сможете сделать все быстро и качественно.

Отдыхайте

Не забывайте делать 10-минутные перерывы каждый час, чтобы отвлечься и привести свои мысли в порядок. Если вы работаете за компьютером, тогда периодически выходите на улицу, чтобы подышать свежим воздухом.

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