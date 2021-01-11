Пять бессмысленных дел по дому, которые отнимают много времени

Каждая хозяйка стремится к тому, чтобы дома была чистота и порядок, но иногда мы совершаем работу, без которой можем вполне обойтись. Некоторые домашние дела, отнимающие кучу времени, совершать необязательно — все равно никто не заметит. О чем речь?

бессмысленные дела, которые занимают много времени / Фото: Estradaanton / iStock / Getty Images Plus / Getty Images

Сортировка белья

Многие женщины испытывают страсть к классификации, но это не всегда уместно. Лучше сортировать белье один раз перед стиркой, чтобы в одну корзину не попадали полотенца для рук и грязные носки. Так же бессмысленно развешивать парами выстиранные носки, все равно это придется повторить после сушки.

Перекладывать готовую еду

Зачем перекладывать остатки супа, салата, гарнира из большой кастрюли в ту посуду, которая поменьше? Ведь вам придется потом мыть не только ее, но и контейнеры, в которые вы все это перекладываете. Вся эта возня абсолютно бессмысленная.

Чистить ванну каждый день

Ванна отмоется сама, если вы приучите домашних ополаскивать ее за собой и пользоваться пеной для ванн. Тогда и чистить ее каждый день с использованием специальных средств не будет необходимости.

Гладить постельное белье и полотенца

Не тратьте время на глажку постельного белья и полотенец. Во-первых, на то, насколько они смятые или отглаженные никто не обратит внимания, а во-вторых, после первого использования уже будет абсолютно все равно, гладили вы их или нет.

Вытирать посуду тряпкой или полотенцем

Во-первых, это займет кучу времени. Во-вторых, это небезопасно. Ткань, которой вы вытираете посуду, может содержать бактерии и остатки моющих средств.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, от каких предметов домашнего обихода следует срочно отказаться.

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