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Простые способы запомнить все, что угодно

Эксперты дали советы, как бороться с забывчивостью

сегодня, 13:28
Автор:

Елизавета Черных

Вы когда-нибудь входили в комнату и забывали зачем? Или смотрели на знакомого человека и несколько секунд не могли вспомнить, как его зовут? Американские ученые считают, что забывчивость — абсолютно нормальное явление, конечно, если ваша потеря память не отличается чрезмерной стойкостью. Доктор медицинский наук Гэри Смолл говорит, что если ваша забывчивость сводит вас с ума, стоит ознакомиться с этими методами, которые помогут улучшить память. 

Простые способы запомнить все, что угодно

ФОТО: Из открытых источников

Повторяйте материал

Повторение — один из самых простых и эффективных методов запоминания. После того, как вы что-то выучили и хотите продолжать вспоминать это в краткосрочной перспективе, повторяйте эту информацию про себя сразу же после того, как вы ее узнали. Затем стоит повторить материал через 15–20 минут, через 6-8 часов и 24 часа спустя. Данный метод был разработан еще в 1960-х годах известным психологом Германом Эббингаузом. 

Старайтесь учиться днем 

Исследования показывают, что даже если вы думаете, что ваш мозг лучше функционирует утром или поздно вечером, легче сохранить информацию, если вы выучите ее днем. Эксперимент, опубликованный в Бразильском журнале медицинских и биологических исследований, подтвердил эту теорию. 68 студентам бакалавриата были предложены слова для запоминания. Одной группе было предложено заниматься только утром, в то время как другая группа занималась только днем, а третья вечером. Ученые пришли к выводу, что испытуемые, которые получили информацию во второй половине дня, показали лучшие результаты. 

Записывайте информацию 

Здесь не имеется в виду заметка в смартфоне или документ на компьютере. Эксперты советуют записывать информация, которую нужно выучить вручную, а затем приступать ее запоминанию. Исследователи из Университета Орегона провели исследование, чтобы выяснить, запоминают ли читатели обычных газет лучше, чем те, кто читает ежедневные новости в интернете. Исследователи пришли к выводу, что читатели печатных новостей запоминают значительно больше новостей, чем читатели онлайн. 

Ранее "Комментарии" сообщали, почему алкоголь нарушает внимание человека. 


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Источник: https://www.eatthis.com/
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