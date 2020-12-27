Продукты, запрещенные при ангине

Медики предупреждают: эти продукты усугубят состояние при ангине:

Фото: foodandmood.com.ua

Категорически нельзя при ангине есть жареное, жирное, грибы, бобовые, свежие твердые фрукты и овощи, острые лук и чеснок, специи и приправы, любые консервы и консервацию на основе уксуса, копченое, свежую выпечку, крепкие кофеиновые напитки – чай, кофе. Забудьте на время о газировке, сладостях с кремами, молоке, сыре, семечках и чипсах, попкорне – все вышеперечисленные продукты могут усугубить воспаление.

Также избегайте кислых и цитрусовых, красных и оранжевых аллергенных фруктов и ягод. Вместо них можно пить соки, разведенные водой, смузи, компоты, а также нехолодное желе, кисели, муссы.

Пища во время болезни горла должна быть приготовлена на пару или отварена, чтобы не перегружать организм лишними жирами.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, новый мутирующий вид коронавируса все больше распространяется по Европе. Так, если после первых случаев заражения в Великобритании, новый штамм зафиксировали в Германии. Теперь о разновидности, которая, по мнению ученых, критично опаснее, чем предыдущая версия вируса, заявили в Испании. В стране зарегистрировали уже четыре пациента, у которых обнаружили мутирующий коронавирус. Такую информацию опубликовало национальное испанское издание El Mundo. По мнению испанских журналистов, трое зараженных — члены одной семьи, муж с женой и их дочь. Все они, как предполагается, заразились от родственника, которой недавно прилетел из Великобритании. После возвращения молодой человек сдал тест, который выявил у него заражение коронавирусом. После чего в лечебную клинику явились родственники, которые жаловались на похожие симптомы и попросили сделать им тест .В случае ПЦР-исследования у их выявили именно британскую разновидность COVID-19.

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