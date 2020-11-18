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Продукты, которые вы всегда хранили неправильно

Вот вам несколько советов, как сохранять свежесть продуктов как можно дольше

сегодня, 21:58
Автор:

Елизавета Черных

Согласитесь, довольно-таки неприятно достать кусок любимого лакомства и обнаружить, что он испорчен, хотя вы думали, что храните его правильно. Американские специалисты дали несколько дельных советов о том, как нужно хранить определенные продукты, чтобы они оставались свежими как можно дольше. 

Продукты, которые вы всегда хранили неправильно

ФОТО: Из открытых источников

Бананы

Мы привыкли класть связку бананов в корзину для фруктов и отделять их друг от друга, когда у нас появляется желание полакомиться бананом. Однако, такое хранение бананов является неправильным. Их нужно держать раздельно, так как они производят большое количество этиленового газа, а их близкое расположение только ускоряет процесс созревания.

Кофейные зерна

Зерна кофе лучше всего хранить в герметичном контейнере при комнатной температуре, а не как многие — в холодильнике. Хранение кофе в холодильнике может изменить его вкус, так как он фактически поглощает запахи из окружающей среды, поэтому ваш кофе начнет приобретать ароматы того, что его окружает.

Помидоры

Это еще один продукт, который не стоит сохранять в холодильнике. Вместо этого храните помидоры в прохладном сухом месте при комнатной температуре, вдали от солнечных лучей.

Сливочное масло

Возможно, это шокирует, но американские специалисты также не советуют хранить масло в холодильнике, как все привыкли это делать. Пастеризованное соленое масло на самом деле безопасно хранить в столешнице при комнатной температуре, поскольку там вероятность того, что оно испортится гораздо меньше. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о пяти суперпродуктах, которые стоит начать есть прямо сейчас. 


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Источник: https://www.eatthis.com/
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