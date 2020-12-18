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Продукты, из-за которых мы не высыпаемся

На качество сна влияет много факторов: стресс, физическая активность и даже еда. Оказывается, есть продукты и пищевые привычки, которых следует избегать перед сном

18 декабря 2020, 23:32
Автор:

Ольга Чародий

Ученые выяснили, что если названые ниже продукты есть в течение дня – недосыпание обеспечено:

Продукты, из-за которых мы не высыпаемся

ФОТО: Из открытых источников

Помидоры и томатный соус. Помидоры имеют высокую кислотность, а чтобы ее нейтрализовать, требуются значительные ресурсы нашего организма.

Шоколад. В черном шоколаде содержится очень большое количество какао бобов, около 70-90%. Т.е. данный продукт содержит много кофеина

Капуста. Брокколи и цветная капуста имеют в своем составе много грубых пищевых волокон, которые нелегко переварить нашему организму.

Мясо. В мясе больший процент жирности, также могут присутствовать антибиотики и гормоны, это усложняет процесс пищеварения.

Твердый сыр. В сырах присутствует вещество – тирамин, которое способно вызывать брожение в желудке, а также повышать артериальное давление и возбуждать нервную систему.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, существуют определенные продукты, которые с научной точки зрения связаны с улучшением работы мозга и укреплением памяти. По мнению доктора медицинский наук, американского диетолога Шены Джарамилло, продукты, улучшающие когнитивную функцию, включают омега-3 жирные кислоты, триглицериды со средней длиной цепи, витамин D и другие питательные вещества. 

По словам американского диетолога Даниэля Шауба, ягоды улучшают когнитивные функции и значительно замедляют старение мозга. Ягоды являются нейропротекторами, потому что они богаты антиоксидантами, которые убирают свободные радикалы, что плавают вокруг мозга и вызывают его повреждения. В частности, лучше всего с улучшением памяти справляется черника. Исследования показывают, что женщины, которые ели одну или несколько порций черники в неделю, лучше справлялись с интеллектуальными тестами и задерживали общее когнитивное старение на 2,5 года. 



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Источник: https://4mama.ua/
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