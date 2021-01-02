Прием ванны зимой может спровоцировать появление трещин на коже

В зимний период необходимо уменьшить время пребывания в ванной. Зачастую у любителей банных процедур кожа более сухая, а после выхода на мороз возникает дискомфорт и образуются трещины на коже. Рекомендуется ванную, особенно долгое лежание в ней, заменить коротким теплым душем.

Фото: zds.com.ua

Кроме этого, зимой необходимо использовать средства, в состав которых входит гиалуроновая кислота, диметикон, а также кремы с керамидами для дополнительного увлажнения кожи. Именно названные выше ингредиенты помогают коже удержать влагу. Для зоны декольте и лица подойдут средства, имеющие масляную основу.

Прежде, чем выйти на улицу, необходимо нанести на лицо солнцезащитный лосьон на основе оксида цинка или диоксида титана.

Напомним, стоит отметить, что жирность кожи — это не плохо. Кожа естественным образом производит этот материал, обеспечивая постоянное увлажнение. Чрезмерная выработка приводит к блестящей и склонной к появлению акне коже. Во многом это обусловлено генетикой человека, а также постоянно меняющимся уровнем гормонов. Одна из самых больших кожных ошибок, которые совершают люди с жирной кожей, — пренебрежение увлажнением. Если вы попытаетесь высушить кожу, пропустив шаг увлажнения, ваш организм выработает еще больше кожного сала, в результате чего кожа лица станет более жирной. Склонная к жирности кожа очень часто может быть чувствительной. Частое очищение отшелушивающими щетками или скрабами может привести к раздражению и воспалению кожи. Лучше аккуратно очистить кожу подушечками пальцев или слегка помассировать ее мягкой губкой. Для ухода используйте мягкие пилинги для чувствительной кожи, но не чаще 1-2 раз в неделю.

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