5 вещей, которые нельзя делать, если у вас жирная кожа

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Стоит отметить, что жирность кожи — это не плохо. Кожа естественным образом производит этот материал, обеспечивая постоянное увлажнение. Чрезмерная выработка приводит к блестящей и склонной к появлению акне коже. Во многом это обусловлено генетикой человека, а также постоянно меняющимся уровнем гормонов.

Увлажняющий крем

Одна из самых больших кожных ошибок, которые совершают люди с жирной кожей, — пренебрежение увлажнением. Если вы попытаетесь высушить кожу, пропустив шаг увлажнения, ваш организм выработает еще больше кожного сала, в результате чего кожа лица станет более жирной.

Скрабы и пилинги

Склонная к жирности кожа очень часто может быть чувствительной. Частое очищение отшелушивающими щетками или скрабами может привести к раздражению и воспалению кожи. Лучше аккуратно очистить кожу подушечками пальцев или слегка помассировать ее мягкой губкой. Для ухода используйте мягкие пилинги для чувствительной кожи, но не чаще 1-2 раз в неделю.

Макияж

Используя тональную основу, убедитесь, что на этикетке указано "некомедогенный" — дерматологический термин, означающий, что продукт был создан с целью не закупорить поры. Также важно: не забывайте смывать макияж каждый вечер перед сном!

Солнцезащитный крем

Конечно, некоторые солнцезащитные кремы оставляют жирную или липкую пленку, которая добавляет жирности и без того жирной коже. Но жирная кожа так же подвержена воздействию солнца, как и сухая. Более того, эксперты сходятся во мнении, что правильно подобранный солнцезащитный крем не усугубляет жирность и не вызывает высыпаний. Выбирайте солнцезащитные кремы, разработанные для кожи, склонной к акне с SPF не ниже 30.

Общее состояние здоровья

Ваша кожа, волосы и ногти реагируют на стресс так же, как иммунная система и другие органы вашего организма. По этой причине важно найти эффективный метод борьбы со стрессом. Если у вас жирная кожа, а в жизни присутствует много стрессовых ситуаций, добавьте в свой распорядок ежедневные упражнения, медитацию и йогу. Такие занятия способны снизить уровень кортизола и улучшить настроение.

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