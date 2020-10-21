5 вещей, которые нельзя делать, если у вас жирная кожа

Язык
BTC/USD
12404.55
ETH/USD
381.81
LTC/USD
51.14
USD/UAH
28.45
EUR/UAH
33.70
RUB/UAH
0.38
Седлецкая Татьяна
Фото: nikolisel.ru
Стоит отметить, что жирность кожи — это не плохо. Кожа
естественным образом производит этот материал, обеспечивая постоянное
увлажнение. Чрезмерная выработка приводит к блестящей и склонной к появлению
акне коже. Во многом это обусловлено генетикой человека, а также постоянно
меняющимся уровнем гормонов.
Увлажняющий
крем
Одна из самых больших кожных ошибок, которые совершают
люди с жирной кожей, — пренебрежение увлажнением. Если вы попытаетесь высушить
кожу, пропустив шаг увлажнения, ваш организм выработает еще больше кожного
сала, в результате чего кожа лица станет более жирной.
Скрабы
и пилинги
Склонная к жирности кожа очень часто может быть
чувствительной. Частое очищение отшелушивающими щетками или скрабами может
привести к раздражению и воспалению кожи. Лучше аккуратно очистить кожу
подушечками пальцев или слегка помассировать ее мягкой губкой. Для ухода
используйте мягкие пилинги для чувствительной кожи, но не чаще 1-2 раз в
неделю.
Макияж
Используя тональную основу, убедитесь, что на этикетке
указано "некомедогенный" — дерматологический термин, означающий, что продукт
был создан с целью не закупорить поры. Также важно: не забывайте смывать макияж
каждый вечер перед сном!
Солнцезащитный
крем
Конечно, некоторые солнцезащитные кремы оставляют жирную
или липкую пленку, которая добавляет жирности и без того жирной коже. Но жирная
кожа так же подвержена воздействию солнца, как и сухая. Более того, эксперты
сходятся во мнении, что правильно подобранный солнцезащитный крем не усугубляет
жирность и не вызывает высыпаний. Выбирайте солнцезащитные кремы, разработанные
для кожи, склонной к акне с SPF не ниже 30.
Общее
состояние здоровья
Ваша кожа, волосы и ногти реагируют на стресс так же, как
иммунная система и другие органы вашего организма. По этой причине важно найти эффективный
метод борьбы со стрессом. Если у вас жирная кожа, а в жизни присутствует много
стрессовых ситуаций, добавьте в свой распорядок ежедневные упражнения,
медитацию и йогу. Такие занятия способны снизить уровень кортизола и улучшить
настроение.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости