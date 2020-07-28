Подбираем экипировку на велопрогулку правильно: несколько полезных советов

Чтобы получить истинное удовольствие от велопрогулки, позаботься о должной экипировке. После пандемии коронавируса и строгих условий карантина хочется больше двигаться, а велосипед в таком случае - не только средство передвижения, но и возможность добраться до малолюдных мест. Вот только стоит позаботиться об одежде, которая идеально подойдёт для велосипедной прогулки. В этом нам поможет портал mport.

Шорты

Основное требование к одежде для велоспорта - максимальное облегание, дабы не создавался эффект паруса при езде. Потому-то и носят профессиональные спортсмены цельные эластичные комбинезоны в обтяжку. Шорты же подойдут любые, главное, чтобы тебе было в них комфортно и они не стесняли бы движения. Но лучше обзавестись шортами-велосипедками.

Футболки

С верхом та же ситуация, что и с низом - чем более обтянет, тем лучше. Можно выбрать футболку или лонгслив, отдав предпочтение технологичным тканям, приспособленным для активных занятий и отводящим влагу. Можешь, конечно, надеть и просто спортивную футболку или майку в обтяжку, но лучше купить специальную для сайклинга в бодрой расцветке.

Обувь

К обуви для велосипеда требования два: шнурки не должны развязаться в самый ответственный момент, а подошва должна быть плотной и цепкой, чтобы не скользили педали. Если ты не занимаешься велоспортом профессионально, для периодических поездок сойдут и обычные кроссовки в уличном стиле, а для регулярных занятий подбери специальные башмаки для сайклинга.

Аксессуары

Некоторые мелочи способны сделать велопрогулки ещё удобнее. Например, в перчатках будет проще держаться за руль, а солнцезащитные очки спасут от яркого света и ветра в лицо. Без головного убора тоже не обойтись: если ты ездишь без шлема, позаботься о том, чтобы прикрыть голову от жаркого солнца.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!