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Тюнингуем старый велосипед: 4 простых способа прокачать свой велик до неузнаваемости

Тюнинговать старый велосипед можно как своими силами, так и заплатив профессионалам

сегодня, 14:27
Автор:

Павел Зинченко
Тюнингуем старый велосипед: 4 простых способа прокачать свой велик до неузнаваемости

Автолюбители и байкеры любят тюнинговать свои автомобили и мотоциклы. Но как насчет велосипедистов? Смеем тебя уверить, что здесь полет творческой фантазии также может быть очень широк. Главное - это знать к кому обратится и что делать. Сегодня с помощью портала mport, мы расскажем тебе, какие шаги нужно предпринять, чтобы  придать своему велосипеду сногсшибательный внешний вид.

Мастерская

Тюнинговать твой велосипед помогут умельцы в любой мастерской. Просто дай им денег и оставь наедине со своим педальным конем. Специалисты очень быстро сообразят, чего именно не хватает велосипеду. Но не забудь сообщить им твои основные пожелания.

Очумелые ручки

Ты можешь и сам купить нужные комплектующие и заняться апгрейдом байка. Предупреждаем, это не так-то просто. Советуем обратить внимание на раму велосипеда, ибо она является основой для новых деталей. Очень хорошо, если она фирменная, прочная и легкая.

Мытье и покраска

Если ты не очень часто ездишь на своем велосипеде и не хочешь слишком сильно тратиться на дополнительные аксессуары, то вполне хорошая идея - просто помыть его. Не ленись, разбери и прочисти все детали, начиная с рамы. Если не получается – обратись в мастерскую: пусть парни вдохнут жизнь в твой велосипед покраской и новыми узорами.

Пассажирский велосипед

Если скучно кататься самому, прикрути багажник и усади на него подругу. Ты же не думаешь, что ты хуже байкера и не можешь иметь спутницу на заднем сидении?

Теперь ты знаешь, как вдохнуть новую жизнь в свой велосипед. Также издание "Комментарии" расскажет, как приготовить велосипед к зиме.


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