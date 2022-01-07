Почему помидоры нельзя держать в холодильнике

Вернулись из покупок и забросили все продукты в холодильник? Проверьте, не отправили ли вы туда и помидоры, ведь им там не место. Как пишет 5minutecrafts, группа ученых исследовала более 25 000 генов разных видов томатов. Их охлаждали при 5 С в течение 1, 3 и 7 дней, а затем оставляли еще на 1 сутки при комнатной температуре. При этом один день охлаждения не оказывал значительного влияния на помидоры, но длительные периоды подавляли гены. Оказалось, что хранившиеся в холодильнике помидоры были менее вкусными.

Помидоры (фото из открытых источников)

Где хранить помидоры

Идеальная температура хранения томатов 16,7–20°C. Важно не класть помидоры друг на друга, чтобы они не начали гнить.

Несмотря на то, что хранение в холодильнике вредит помидорам, все же можно вернуть их вкус.

Рекомендуют не есть помидоры, как только достанете из холодильника. Им нужно дать полежать, пока они не станут комнатной температурой. Процесс нагрева частично восстановит вкус.

Напомним, помидоры — вкусный, доступный и бюджетный овощ, который может украсить любое блюдо и обогатить организм витаминами. Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала об уникальных свойствах этого продукта. Эксперт говорит, что в ежедневном рационе должны присутствовать овощи, потому что они являются источником ценных микроэлементов. И особое внимание стоит обратить на томаты, потому что они не только являются украшением салата, но и помогают укрепить организм. Одним из самых ценных компонентов овоща является ликопин — мощный антиоксиданты, который обладает иммуностимулирующим и противоопухолевым эффектом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!