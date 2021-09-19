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Почему от кофе хочется спать и как с этим бороться

Часто сонливость у людей связывают с уменьшением количества выпитого кофе в день

сегодня, 10:52
Автор:

Ольга Чародий

Все мы любим кофе, она помогает нам проснуться утром, взбодриться и держать себя в тонусе в течение всего дня. Но иногда люди сталкиваются с проблемой, когда после употребления кофе вместо того, чтобы быть активными наоборот их клонит в сон. В мозгу есть разные типы аденозиновых рецепторов: одни из них сигнализируют о необходимости отдыха, другие запускают процессы пробуждения, способствуют мобилизации всех систем организма. Рецепторов первой группы, как правило, больше, именно их блокирует кофеин, пишет amerisleep. Но иногда, очень редко, есть отклонения от нормы: у некоторых людей больше рецепторов, отвечающих за состояние бодрости. Они и берут на себя кофеиновый удар.

Почему от кофе хочется спать и как с этим бороться

Сон (фото из открытых источников)

Первое, на что нужно обратить внимание при сонливости после употребления кофе — это свое здоровье. Это достаточно важный симптом, который может возникнуть в результате неправильной работы надпочечников. Особенно, если сонливость возникает даже при употреблении в маленьком объеме. Часто сонливость у людей связывают с уменьшением количества выпитого кофе в день. Допустим раньше вы выпивали 3-4 чашки в день, а теперь решили сократить это количество до одной чашки, а поскольку организм уже привык к определенному количеству кофеина в день, ему его будет не хватать. Так же причиной может быть просто общая усталость организма, а с помощью кофе вы просто хотите "реанимировать" его. Кофе сама по себе не дает энергии, она просто помогает взбодрить организм. В этом случае вам нужен хороший отдых.

Напомним, если у вас начались проблемы со сном, то не спешите принимать лекарственные средства и различные добавки, попробуйте решить вопрос с помощью определенных продуктов, богатых мелатонином (гормоном сна). Что стоит добавить в рацион? Миндаль Этот орех полезно есть перед сном, поскольку он содержит полезные вещества, в частности магний и кальций, которые способствуют мышечному расслаблению и выработке организмом мелатонина. А еще продукт богат на клетчатку и полезные жиры. 



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Источник: https://amerisleep.com/blog/coffee-makes-me-sleepy/#:~:text=View%20source%20the%20caffeine%20and,controls%20your%20sleep%2Dwake%20cycle.
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