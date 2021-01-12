Почему мы не слышим будильник: основные причины и что с этим делать

Практически каждое утро мы просыпаемся по будильнику. При этом некоторые сразу встают из постели, многие откладывают его звонок еще на пять минут, а вот некоторые звук не слішат вовсе. Об основных причинах, почему человек может не слышать будильник, и как с этим бороться рассказали в Здоровье 24.

Будильник - фото из открытых источников

Игнорирование мелодии будильника — признак того, что вашему организму не хватает сна. Физическое и психологическое истощение, стрессы и усталость часто могут спровоцировать подобную реакцию на внешние раздражители, среди которых, в том числе и будильник.

Чаще всего проблемы с пробуждением по утрам появляются по таким причинам, как нездоровое питание, употребление алкогольных напитков перед сном, усиленные нагрузки незадолго до отхода ко сну, привычка засыпать под музыку или просмотр телевизора.

Как же все-таки приучить себя вставать по будильнику?

Чтобы высыпаться, необходимо выделять для этого не менее семи часов. Для того чтобы сон был спокойным можно воспользоваться несколькими советами:

- принять расслабляющую ванну;

- проветрить помещение перед сном;

- выключить гаджеты за 30-40 минут до сна.

Чтобы уменьшить риск того, что вы не услышите будильник и проспите, стоит положить его подальше от кровати, чтобы вам пришлось встать. Также стоит изменить мелодию, так как организм может привыкать ко звукам и перестать реагировать на них. Согласно исследованию ученых из Мельбурна, чем более мелодичный и ритмичный сигнал будильника, тем легче люди просыпаются и лучше чувствуют себя после пробуждения.

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