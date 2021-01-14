Патока предотвращает раннюю седину

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Ольга Чародий
Популярный среди приверженцев здорового образа жизни
сироп из тростникового сахара часто
используется в качестве полезного подсластителя. Патоку часто используют в
кулинарии, так как одной чайной ложкой можно заменить несколько кубиков
свекольного сахара. Кроме этого, в патоке мало сахарозы, поэтому организм без
труда переработает калории в энергию.
Патока (фото из открытых источников)
Витамин В6, которым богата патока, улучшает работу мозга, помогает справиться с депрессией и способствуют выработке эндорфина. Благодаря кальцию, марганцу, селену, магнию и меди патока ускоряет рост волос и поддерживает нормальную выработку меланина, что, в свою очередь, помогает предотвратить раннюю седину и придать волосам блеск. Для получения подобного эффекта достаточно ежедневно употреблять одну столовую ложку патоки.
Напомним, как выяснили ученые, зеленый горошек снижает уровень сахара в крови. В ходе исследований выяснилось, что горошек способен предотвратить развитие хронических заболеваний и снизить воспаление в организме. Горошек поможет регулировать уровень сахара в крови, снижая риски его скачков. Такой результат достигается за счет большого содержания в бобовых клетчатки и белка, которые мешают быстрому усвоению углеводов. Также благодаря высокому уровню минералов в составе продукта, он полезен для здоровья сердца. Кроме того, эти вещества помогают снижать кровяное давление, а витамин С и антиоксиданты – укреплять иммунитет.
"Комментарии" также писали, что многим людям приходится экономить, особенно в период пандемии коронавируса. Впрочем, искусство правильно распоряжаться семейным бюджетом не повредило бы никому.
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