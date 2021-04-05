Пагубная привычка: почему в кошельке нельзя хранить фото близких людей

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Вечканова Елена
Казалось
бы, в XXI веке верить в приметы —
весьма бесполезное занятие. Однако, как утверждают на портале Rsute, есть вещи, проверенные
временем, так что, вероятно, к некоторым советам все же лучше прислушаться. Как,
пример, к тому, чтобы вытащить из кошелька снимки своих любимых и родных людей.
Фото близких не стоит носить в кошельке. Фото из открытых источников
Есть
два варианта, как трактуется подобная необходимость.
В
первом случае речь идет исключительно о самих деньгах. Знающие люди утверждают,
что портмоне должно быть наполнено только купюрами. Остается вопрос, что
делать с банковскими карточками, но и здесь есть выбор. Первое — оставить их в
кошельке, ведь они, по сути, тоже являются платежными средствами. Второе — приобрести
специальный держатель для карточек и визиток.
Так
почему же кошелек "привычен" только к купюрам и монетам? Считается, что любой предмет,
в том числе и деньги, имеют собственную энергетику. И любые фотографии, имеющиеся
в близком соседстве, могут "отталкивать" прибыль подальше, т.к. несут другой
эмоциональный посыл.
Наилучшим
способом будет избавиться не только от снимков, но и любых чеков, записок,
визитных карт и т.п. Для этого добра всегда найдется место в сумке, барсетке
или рюкзаке. К слову, еще одна примета гласит, что единственный предмет,
который может помочь "приманить" деньги, — это обычный лавровый лист.
Вторая причина, почему не рекомендуется держать фото в своем кошельке, касается уже
людей. Все потому же — энергетика. Но при этом может пострадать не только
ваш карман, но и ваши близкие. Если долго носить снимки вторых половинок или детей,
у них могут участиться жалобы на самочувствие.
Причина
очень проста — фотографиям место в альбомах или специальных рамках, но не в
портмоне. Слишком много негативных эмоций, связанных с купюрами, полученных от
чужих людей (из банкомата или на сдачу), могут повлиять на дорогих вам людей.
Если
решите перенести снимки в более подходящее для них место, устройте своему
кошельку настоящую ревизию. Уберите, как уже упоминалось, все ненужное —
билетики из транспорта, концертные пропуска, рекламные брошюры и, в первую
очередь, медицинские рецепты. Оставьте все прошедшее в прошлом, не копя
ненужную энергию, которая будет отягощать кошелек не в самом лучшем смысле.
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