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Пагубная привычка: почему в кошельке нельзя хранить фото близких людей

Считается, что деньги не любят чужого соседства, поэтому в портмоне лучше держать только купюры

сегодня, 21:46
Автор:

Вечканова Елена

Казалось бы, в XXI веке верить в приметы — весьма бесполезное занятие. Однако, как утверждают на портале Rsute, есть вещи, проверенные временем, так что, вероятно, к некоторым советам все же лучше прислушаться. Как, пример, к тому, чтобы вытащить из кошелька снимки своих любимых и родных людей.

Пагубная привычка: почему в кошельке нельзя хранить фото близких людей

Фото близких не стоит носить в кошельке. Фото из открытых источников

Есть два варианта, как трактуется подобная необходимость.

В первом случае речь идет исключительно о самих деньгах. Знающие люди утверждают, что портмоне должно быть наполнено только купюрами. Остается вопрос, что делать с банковскими карточками, но и здесь есть выбор. Первое — оставить их в кошельке, ведь они, по сути, тоже являются платежными средствами. Второе — приобрести специальный держатель для карточек и визиток.

Так почему же кошелек "привычен" только к купюрам и монетам? Считается, что любой предмет, в том числе и деньги, имеют собственную энергетику. И любые фотографии, имеющиеся в близком соседстве, могут "отталкивать" прибыль подальше, т.к. несут другой эмоциональный посыл.

Наилучшим способом будет избавиться не только от снимков, но и любых чеков, записок, визитных карт и т.п. Для этого добра всегда найдется место в сумке, барсетке или рюкзаке. К слову, еще одна примета гласит, что единственный предмет, который может помочь "приманить" деньги, — это обычный лавровый лист.

Вторая причина, почему не рекомендуется держать фото в своем кошельке, касается уже людей. Все потому же — энергетика. Но при этом может пострадать не только ваш карман, но и ваши близкие. Если долго носить снимки вторых половинок или детей, у них могут участиться жалобы на самочувствие.

Причина очень проста — фотографиям место в альбомах или специальных рамках, но не в портмоне. Слишком много негативных эмоций, связанных с купюрами, полученных от чужих людей (из банкомата или на сдачу), могут повлиять на дорогих вам людей.

Если решите перенести снимки в более подходящее для них место, устройте своему кошельку настоящую ревизию. Уберите, как уже упоминалось, все ненужное — билетики из транспорта, концертные пропуска, рекламные брошюры и, в первую очередь, медицинские рецепты. Оставьте все прошедшее в прошлом, не копя ненужную энергию, которая будет отягощать кошелек не в самом лучшем смысле.

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Источник: https://rsute.ru/961064-chto-govorit-primeta-pochemu-nelzya-hranit-fotografii-v-koshelke.html
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