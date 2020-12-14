Овощи: как мотивировать ребенка есть больше

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Овощи обеспечивают организм вашего ребенка энергией, витаминами, антиоксидантами, клетчаткой и водой. Они помогают защитить тело малыша от всех видов заболеваний. Здоровое питание подразумевает потребление большого количества овощей, а также широкий выбор продуктов из других основных групп.

Советы, которые помогут вашему ребенку полюбить овощи

Станьте хорошим примером

Ваш ребенок узнает о выборе пищи от вас, поэтому лучший способ побудить его есть овощи — позволить ребенку увидеть, как вы сами наслаждаетесь ими. Семейные совместные обеды и ужины – отличное время, чтобы научить ребенка здоровому питанию, в том числе есть овощи.

Продолжайте предлагать ребенку овощи

Для малышей вполне нормально говорить, что им не нравятся овощи, когда они впервые пробуют их на вкус. Ваша задача – продолжать предлагать ребенку разнообразные овощи во время каждого приема пищи. Некоторым детям необходимо попробовать новую еду до 10 раз, прежде чем принять ее, и еще 10 раз, чтобы понять, что она им нравится.

Попросите ребенка помочь вам с приготовлением овощей

Если вы привлечете своего ребенка к процессу планирования и приготовления семейных блюд с овощами, он, скорее всего, захочет попробовать то, что помогал готовить. Например, вы можете позволить своему ребенку: выбирать овощи на ужин, когда делаете покупки; помыть и сложить нарезанные овощи в пароварку или кастрюлю, прежде чем вы их приготовите; выкладывать нарезанные помидоры и грибы на основу пиццы; мыть и рвать листья салата; старшие дети могут помочь натереть или нарезать овощи.

Предлагайте овощи в качестве закусок

Если вы запасете овощи для закусок и ограничите нездоровые перекусы в своем доме, ваш ребенок будет чаще выбирать овощи, когда почувствует голод.

Обеспечьте разнообразие

Постарайтесь выбрать овощи разных форм, цветов, текстур и вкусов — чем больше разнообразия, тем более вероятно, что ваш ребенок найдет то, что ему нравится.

Мастер маскировки

Если ваш ребенок наотрез отказывается есть овощи, вы можете "замаскировать" их в продуктах, которые любит ребенок. Например, добавьте тертые овощи в соус для макарон или в суп.

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