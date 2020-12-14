Овощи: как мотивировать ребенка есть больше

Язык
Coinspot 14.12.2020
BTC/USD
19164.42
ETH/USD
581.91
LTC/USD
80.30
НБУ 14.12.2020
USD/UAH
28.15
EUR/UAH
34.15
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Седлецкая Татьяна
Фото: depositphotos.com
Овощи обеспечивают организм вашего ребенка энергией,
витаминами, антиоксидантами, клетчаткой и водой. Они помогают защитить тело малыша
от всех видов заболеваний. Здоровое питание подразумевает потребление большого
количества овощей, а также широкий выбор продуктов из других основных групп.
Советы,
которые помогут вашему ребенку полюбить овощи
Станьте хорошим примером
Ваш ребенок узнает о выборе пищи от вас, поэтому лучший
способ побудить его есть овощи — позволить ребенку увидеть, как вы сами наслаждаетесь
ими. Семейные совместные обеды и ужины – отличное время, чтобы научить ребенка
здоровому питанию, в том числе есть овощи.
Продолжайте предлагать ребенку овощи
Для малышей вполне нормально говорить, что им не нравятся
овощи, когда они впервые пробуют их на вкус. Ваша задача – продолжать предлагать
ребенку разнообразные овощи во время каждого приема пищи. Некоторым детям
необходимо попробовать новую еду до 10 раз, прежде чем принять ее, и еще 10
раз, чтобы понять, что она им нравится.
Попросите ребенка помочь вам с приготовлением овощей
Если вы привлечете своего ребенка к процессу планирования
и приготовления семейных блюд с овощами, он, скорее всего, захочет попробовать
то, что помогал готовить. Например, вы можете позволить своему ребенку: выбирать
овощи на ужин, когда делаете покупки; помыть и сложить нарезанные овощи в пароварку
или кастрюлю, прежде чем вы их приготовите; выкладывать нарезанные помидоры и
грибы на основу пиццы; мыть и рвать листья салата; старшие дети могут помочь натереть
или нарезать овощи.
Предлагайте овощи в качестве закусок
Если вы запасете овощи для закусок и ограничите
нездоровые перекусы в своем доме, ваш ребенок будет чаще выбирать овощи, когда почувствует
голод.
Обеспечьте разнообразие
Постарайтесь выбрать овощи разных форм, цветов, текстур и
вкусов — чем больше разнообразия, тем более вероятно, что ваш ребенок найдет
то, что ему нравится.
Мастер маскировки
Если ваш ребенок наотрез отказывается есть овощи, вы
можете "замаскировать" их в продуктах, которые любит ребенок. Например, добавьте тертые
овощи в соус для макарон или в суп.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости