Новый стиль взорвал все бренды: женщины - в шоке (ФОТО)

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Владимир Лавский
Неопрятная отросшая челка, которую в сети прозвали "шторками" из-за ее длины, стала новым трендом осени 2020 года. Об этом сообщает портал The Cut.
По информации издания, на показе модного дома Prada, который состоялся в рамках Недели моды в Милане, модели прошлись по подиуму с отросшими челками разной формы. Отмечается, что укладкой волос на мероприятии занимался звездный парикмахер Гвидо Палау (Guido Palau) — он и задал моду на описанную прическу.
Так, например, во время показа у одной из манекенщиц длина передних прядей волос доходила до губ, при этом они были уложены по контуру лица, а у другой — заплетены в маленькие косы. Прямая челка еще одной участницы шоу закрывала ее глаза.
Помимо этого, модели с отросшей челкой также попозировали в рекламе люксового бренда Celine, а еще в феврале на публике с ней появилась японская стилистка Нацуми Ебико.
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