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Новый стиль взорвал все бренды: женщины - в шоке (ФОТО)

Неопрятная челка сейчас лучший стиль года

сегодня, 00:57
Автор:

Владимир Лавский

Неопрятная отросшая челка, которую в сети прозвали "шторками" из-за ее длины, стала новым трендом осени 2020 года. Об этом сообщает портал The Cut.

Новый стиль взорвал все бренды: женщины - в шоке (ФОТО)

По информации издания, на показе модного дома Prada, который состоялся в рамках Недели моды в Милане, модели прошлись по подиуму с отросшими челками разной формы. Отмечается, что укладкой волос на мероприятии занимался звездный парикмахер Гвидо Палау (Guido Palau) — он и задал моду на описанную прическу.

Так, например, во время показа у одной из манекенщиц длина передних прядей волос доходила до губ, при этом они были уложены по контуру лица, а у другой — заплетены в маленькие косы. Прямая челка еще одной участницы шоу закрывала ее глаза.

Помимо этого, модели с отросшей челкой также попозировали в рекламе люксового бренда Celine, а еще в феврале на публике с ней появилась японская стилистка Нацуми Ебико.

Как ранее сообщали "Комментарии", названы главные тренды осени-2020.
Начался последний месяц лета и вскоре придется снова пересмотреть свой гардероб, чтобы перестроится на осеннюю погоду. Магазины уже постепенно наполняются модными новинками, которые дизайнеры подготовили для сезона осень-зима 2020.




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