Не только вода с лимоном: утренние напитки, которые способствуют похудению

Скорость жиросжигания и метаболических реакций во многом зависит от количества и качества ежедневно употребляемой жидкости.

Чай (фото из открытых источников)

Вода

Добавьте 1 чайную ложку Джиро (кофе) в стакан воды и оставьте на ночь. Процедите напиток и употребляйте утром. Он помогает пищеварению и выделяет ферменты, которые помогают расщеплять сахар, жиры и углеводы, сохраняя здоровье кишечника, пишет livejournal.

Кефир с пряностями

Кефир или закваска — ферментированные продукты, которые диетологи рекомендуют пить ежедневно не просто так. Благодаря впечатляющему количеству бифидобактерий они налаживают работу кишечника и его микрофлоры, что становится причиной природного похудения.

Имбирный лимонад

Имбирь — один из лидеров по способности ускорять метаболизм в организме, поэтому готовить из него лимонад стоит научиться. Все, что для этого понадобиться — натертый корень имбиря, половина грейпфрута, свежая мята, чистая вода и чайная ложка меда. Смешайте все ингредиенты и добавьте лед.

Чай

По сути это обычный чай с молоком, но со специями — в этом и кроется его секрет. В зависимости от региона в этот чай добавляют различные специи. Если вы по каким-то причинам не любите мед, смело меняйте его на обычный или тростниковый сахар.

Напомним, американские специалисты уверены, что простая здоровая диета с высоким содержанием клетчатки и низким содержанием сахара, консервантов и нездоровых жиров — это все, что нужно для поддержания здоровья и стройности вашего тела. Поэтому они определили пять продуктов, которые помогут ускорить процесс снижения веса.

Спаржа. Это натуральное мочегонное средство, которое еще и помогает облегчить вздутие живота и другие неприятные ощущения. Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Food Science, баланс аминокислот и минералов, которые содержатся в спарже, могут также помочь облегчить симптомы похмелья.





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