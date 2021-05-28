Не только вода с лимоном: утренние напитки, которые способствуют похудению

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Ольга Чародий
Скорость жиросжигания и метаболических реакций во многом
зависит от количества и качества ежедневно употребляемой жидкости.
Чай (фото из открытых источников)
Вода
Добавьте 1 чайную ложку Джиро (кофе) в стакан воды и оставьте
на ночь. Процедите напиток и употребляйте утром. Он помогает пищеварению и
выделяет ферменты, которые помогают расщеплять сахар, жиры и углеводы, сохраняя
здоровье кишечника, пишет livejournal.
Кефир с пряностями
Кефир или закваска — ферментированные продукты, которые
диетологи рекомендуют пить ежедневно не просто так. Благодаря впечатляющему
количеству бифидобактерий они налаживают работу кишечника и его микрофлоры, что
становится причиной природного похудения.
Имбирный лимонад
Имбирь — один из лидеров по способности ускорять метаболизм в
организме, поэтому готовить из него лимонад стоит научиться. Все, что для этого
понадобиться — натертый корень имбиря, половина грейпфрута, свежая мята, чистая
вода и чайная ложка меда. Смешайте все ингредиенты и добавьте лед.
Чай
По сути это обычный чай с молоком, но со специями — в этом и
кроется его секрет. В зависимости от региона в этот чай добавляют различные
специи. Если вы по каким-то причинам не любите мед, смело меняйте его на обычный
или тростниковый сахар.
Напомним, американские специалисты уверены, что простая
здоровая диета с высоким содержанием клетчатки и низким содержанием сахара,
консервантов и нездоровых жиров — это все, что нужно для поддержания здоровья и
стройности вашего тела. Поэтому они определили пять продуктов, которые помогут
ускорить процесс снижения веса.
Спаржа. Это натуральное мочегонное средство, которое еще и
помогает облегчить вздутие живота и другие неприятные ощущения. Согласно
исследованию, опубликованному в Journal of Food Science, баланс аминокислот и
минералов, которые содержатся в спарже, могут также помочь облегчить симптомы
похмелья.
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