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Названы вкусовые рекордсмены среди блюд планеты

Самое горькое блюдо - китайская горькая тыква. Ни один способ обработки не делает ее горечь хотя бы сносной

сегодня, 00:50
Автор:

Ольга Чародий

Эксперты назвали самые-самые блюда планеты в своем вкусе. Итак, самое сладкое блюдо — свежий мёд. Он слаще сахарозы в 2,5 раза и содержит как минимум три вида различных по своему составу сахаров.  

Названы вкусовые рекордсмены среди блюд планеты

Кулинарные блюда (фото из открытых источников)

Самое кислое блюдо — желудки муравьеда с молодыми ростками съедобных лиан. Их очень любят коренные жители  амазонской сельвы. 

Самое горькое блюдо — китайская горькая тыква. Ни один способ обработки не делает ее горечь хотя бы  сносной.  

Самое щелочное блюдо -  лютефиск.  Это солёная рыба, обработанная зольным щёлоком. По технологии приготовления очень напоминает производство мыла.

Титу самого жгучего блюда по праву получил  перец чили без  обработки. Пожалуй, это самое популярное из вышеперечисленных блюд на планете – сложно найти человека, который не пробовал его хотя бы раз.

Напомним, в этом году культовому американскому ситкому "Друзья" исполняется 26 лет. По этому случаю, в сентябре выйдет книга рецептов по мотивам любимого сериала. Об этом сообщает издание Maincream. Известно, что сборник рецептов будет называться Friends: The Official Cookbook (Друзья Официальная кулинарная книга). Ее разработкой занималась шеф-повар Аманда Йи. Книга будет предназначена не только для профессиональных поваров, но и для "чайников". Каждый сможет найти в ней свое любимое блюдо. Известно, что в книге будет собрано около 90 рецептов. В нее войдут блюда от Моники Геллар, в частности рецепт лазаньи, а также рецепт приготовления уникального печенья от бабушки Фиби Буффе, которое, как выяснилось, она просто покупала в магазине. Также в сборнике будет рецепт фирменного сэндвича Росса, из-за которого он был уволен с работы, и картошка фри от Джои Триббиани. 



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Источник: https://gurmantur.com/
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