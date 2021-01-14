На создание одной футболки уходит 2500 литров воды, - исследование

На создание одной футболки уходит 2500 литров воды. Именно столько воды нужно, чтобы вырастить количество хлопка, достаточное для одной футболки. Такими оказались результаты исследования, проводимого экоактивистами. В нем отмечается, что США, Китай, Индия и Пакистан являются лидерами по производству хлопка – основного продукта, из которого состоит типичная футболка.

Футболки (фото из открытых источников)

Чтобы вырастить хлопок, нужно большое количество пестицидов. Хлопок обрабатывают ими больше, чем любую другую сельскохозяйственную культуру. Это делает токсичным не только сам хлопок, но и окружающую среду, в которой живут и работают фермеры.

Некоторые виды хлопка выращивают без пестицидов на основе органических удобрений, но это всего лишь 1% всего хлопка, выращиваемого в мире. Ежегодно в мире выращивают 22,7 млн тонн хлопка, из которого делают свыше 2 миллиардов футболок.

Напомним, Изобретена уникальная футболка для публичного кормления грудью. Футболка предназначена для тех мам, которые стесняются делать это, когда находятся, к примеру, в людном парке. Проект уже получил поддержку от основателя Virgin Group миллиардера Ричарда Брэнсона. Изобретение настолько же просто, насколько и гениально. Футболка оснащена молнией с боку, которая позволяет малышу получить доступ к груди, а маме не раздеваться публично для кормления. Также автор идеи Лорен Хэмпшир утверждает, что в ее целевой группе также состоят мамы, которые хотели бы оставаться стильными даже во время такого интимного процесса как кормление. Идея такой футболки пришли Лорен, когда родилась ее вторая дочь. Стоит футболка 27 фунтов, и теперь она настолько популярна, что продается по всему миру и даже получила премию от Virgin Business и личную поддержку Ричарда Брэнсона.

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