Лукум - драгоценность Востока

Турецкая национальная сладость – лукум, все более популярна в Украине. Вот несколько интересных фактов о нем:

Сладость (фото из открытых источников)

— появление лукума связывают со сломанным о твердые традиционные сладости зубом султана. Именно после этой неприятности правитель приказал создать мягкое лакомство. В 1777 году торговец сладостями Хаджи Бекир изготовил первый лукум, за что был удостоен поставлять сладенькое к столу султана.

- лукум идеально сохраняется в герметичных емкостях, поэтому вельможи хранили сладость в особых, инкрустированных драгоценностями шкатулках.

- лукум — очень калорийная сладость, она готовится из сахара воды и крахмала в которые добавляются разные начинки

- лукум настолько сладкий, что его не рекомендуется есть, не запивая.

Напомним, ученые в содружестве с диетологами обнаружили, что в мире существуют доступные всем сладости, которые в умеренных порциях не только не навредят фигуре, но и станут хорошим подспорьем для работы организма. Таким продуктом стал мармелад. Оказывается, мармелад помогает выводить токсичные компоненты, что не позволяет развиваться опухолям. Медики объясняют, что мармелад активизирует выведение побочных продуктов метаболизма, желчных кислот, холестерина и тяжелых металлов. Важно не забывать о том, что мармелад будет полезным только в небольших порциях и без сахарной посыпки. Диетологи отмечают, что мармелад по своим свойствам выгодней даже всеми хвалимого шоколада.

"Польза мармелада для здоровья организма сравнима с пользой шоколада. Шоколад, пожалуй, занимает первое место среди всех сладостей по популярности, и превосходит мармелад в том, что является сильным антидепрессантом. Но мармелад имеет еще одно преимущество — его калорийность гораздо ниже, чем у шоколада, поэтому он гораздо безопаснее для фигуры", — указывают специалисты.

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