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Лайфхаки по выбору и безопасному использованию детских колясок

Несколько советов, которые помогут вам убедиться, что вы покупаете безопасную коляску-люльку или прогулочную коляску для своего малыша

сегодня, 16:35
Автор:

Седлецкая Татьяна

Если вы покупаете новую коляску-люльку или прогулочную коляску, первое, что нужно сделать, это проверить ее соответствие установленным и действующим стандартам безопасности.

Лайфхаки по выбору и безопасному использованию детских колясок

Детская коляска. Фото: designmyhome.ru

- Всегда ищите сильную раму с легким рулевым управлением, а также прочную и надежную подставку для ног.

- Убедитесь, что ваша прогулочная коляска (или прогулочный блок в коляске 2-в-1) имеет пятиточечный ремень для тела, который проходит по плечам, бедрам и между ногами.

- Убедитесь, что выбранная вами коляска имеет, по крайней мере, один или несколько стояночных тормозов с надежными рычагами переключения.

Безопасное использование люлек и прогулочных колясок

Когда вы выезжаете на прогулку с малышом в коляске-люльке или в прогулочной коляске, несколько простых мер предосторожности помогут сохранить безопасность вашей крошки:

- Всегда пользуйтесь защитным ремнем безопасности — ваш ребенок может выпасть, если он не надежно пристегнут. Пусть ваш ребенок узнает, что вы не поедете на улицу, пока он не будет пристегнут ремнями.

- Складывайте пакеты с покупками в специальную корзину под коляской, чтобы избежать опрокидывания коляски — не вешайте тяжелый груз поверх ручек.

- В детской коляске-люльке должно быть как можно меньше предметов, например, дополнительные подушки или покрывала могут вызывать нестабильность положения малыша и представлять угрозу удушья.

- Удостоверьтесь, что любые механизмы складывания коляски надежно зафиксированы в устойчивом положении. 

- Используйте тормоз всякий  раз, когда убираете руки от коляски! 

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Источник: https://www.parents.com/
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