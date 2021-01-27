Лайфхаки по выбору и безопасному использованию детских колясок

Язык
Coinspot 27.01.2021
BTC/USD
29903.84
ETH/USD
1216.31
LTC/USD
120.35
НБУ 27.01.2021
USD/UAH
28.30
EUR/UAH
34.40
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Седлецкая Татьяна
Если вы покупаете новую коляску-люльку или прогулочную коляску,
первое, что нужно сделать, это проверить ее соответствие установленным и
действующим стандартам безопасности.
Детская коляска. Фото: designmyhome.ru
- Всегда ищите сильную раму с
легким рулевым управлением, а также прочную и надежную подставку для ног.
- Убедитесь, что ваша прогулочная
коляска (или прогулочный блок в коляске 2-в-1) имеет пятиточечный ремень для
тела, который проходит по плечам, бедрам и между ногами.
- Убедитесь, что выбранная вами коляска
имеет, по крайней мере, один или несколько стояночных тормозов с надежными рычагами
переключения.
Безопасное использование люлек и прогулочных колясок
Когда вы выезжаете на прогулку с малышом в коляске-люльке
или в прогулочной коляске, несколько простых мер предосторожности помогут
сохранить безопасность вашей крошки:
- Всегда пользуйтесь защитным ремнем безопасности — ваш
ребенок может выпасть, если он не надежно пристегнут. Пусть ваш ребенок узнает,
что вы не поедете на улицу, пока он не будет пристегнут ремнями.
- Складывайте пакеты с покупками в специальную корзину
под коляской, чтобы избежать опрокидывания коляски — не вешайте тяжелый груз поверх
ручек.
- В детской коляске-люльке должно быть как можно меньше
предметов, например, дополнительные подушки или покрывала могут вызывать
нестабильность положения малыша и представлять угрозу удушья.
- Удостоверьтесь, что любые механизмы складывания коляски
надежно зафиксированы в устойчивом положении.
- Используйте тормоз всякий раз, когда убираете руки от коляски!
Ранее "Комментарии" писали, как дисциплинировать ребенка всего за 22 минуты
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости