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Лайфхаки для сексуальной жизни

У кото-то это случается каждый день, у кого-то – раз в неделю, а кому-то везет только в день рождения. Но главное, что секс помогает снять стресс, доставляет удовольствие, объединяет людей и помогает зародиться новой жизни.

сегодня, 20:50
Автор:

Седлецкая Татьяна


Лайфхаки для сексуальной жизни

Фото: fazarosta

Не снимаем носки

Согласно исследованиям, женщины гораздо более чаще достигают оргазма, если мужчина занимается сексом в носках. Оргазм случается чаще и в случаях, если ноги самой женщины во что-то одеты – так она чувствует себя защищенной и не испытывает холода.

Как подавить рвотный рефлекс во время орального секса

Так бывает,  когда что-то попадает в горло слишком глубоко. Рвотный рефлекс обычно провоцирует неприятный звук. Как же этого избежать? Если зажать большой палец в кулаке – это поможет подавить рвотный рефлекс. На кистях рук находятся множество точек, которые отвечают за деятельность тех или иных процессов в организме.

Используй свой мозг

Робин Уильямс как-то сказал: "Бог дал мужчине и мозг, и пенис, но полноценно пользоваться мужчина может только одним из них". Удовольствие, возбуждение, эрекция – все это происходит в мозгу. Сексуальное удовольствие не зависит напрямую от движения членом — важны также вкусы, запахи и ощущения. Исследования доказывают, что у мужчин и женщин совершенно разные запахи ассоциируются с сексом: для мужчин – это запах лаванды и тыквенного пирога, а для женщин – запах лакрицы и огурца.

Делайте больше упражнений для тренировки области таза

Такие упражнения могут быть полезными не только в ситуациях, связанных с сексом – упражнения на тазобедренную область помогут женщинам испытывать более сильные и яркие оргазмы. Оргазм возникает даже во время выполнения таких упражнений. Для мужчин подобные тренировки могут вылиться в более продолжительный половой акт.

Выкидываем каблуки

Несмотря на то, что сексуальный образ почти всегда ассоциируется с высокими каблуками, подобная обувь может разрушить вашу способность испытывать оргазм. Дело в том, что большую часть времени таз женщины находится в таком положении, в котором она чаще испытывает оргазм – тело привыкает к тому, что несмотря на положение тела, ничего не происходит. Когда дело доходит до секса – тело уже не может забыть, что в этом положении оргазм не наступает.

Ешьте овощи

Хотя зелень и овощи не ассоциируются с едой, которую берут с собой в спальню для занятия сексом, значительное потребление этих продуктов имеет очень положительный эффект на сексуальное восприятие. Прежде всего, это сказывается на состоянии кожи, что делает ее более привлекательной.


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