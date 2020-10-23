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4 вещи, которые нужно знать, прежде чем приносить домой щенка

Преимущества наличия дома собаки очевидны - товарищеские отношения, привязанность, безопасность, даже снятие стресса. Но вот связанные со щенками проблемы часто упускаются из виду: бессонные ночи, уборка ковров, поврежденная мебель. Что необходимо знать о собаках, прежде чем заводить четвероногого друга.

сегодня, 14:08
Автор:

Седлецкая Татьяна


4 вещи, которые нужно знать, прежде чем приносить домой щенка

Фото: acana.ru

Режим дня и сон

Щенки привыкли много спать в приютах и ​​у заводчиков. Поэтому, когда принесете щенка домой, позвольте ему немного поспать, но старайтесь так построить режим, чтобы собака спала всю ночь. Более того, щенки с рождения обычно спят, прижавшись к своим матерям, братьям и сестрам. Чтобы воссоздать это ощущение, купите мягкую игрушку с грелкой в середине. Используйте игрушку только в ночное время, чтобы она ассоциировалась со сном. Наконец, уберите еду и воду после 19:00, чтобы ограничить количество выходов на улицу.

Научите щенка ходить на поводке

Как и детям, щенкам необходимо привыкнуть к совершенно новому миру вокруг них. Ходить на поводке не относится к инстинктивным действиям собаки, поэтому начинайте сразу дрессировать щенка,  чтобы заставить его ходить в нужном вам направлении. Прежде чем выйти на улицу, погуляйте с поводком по квартире несколько раз.

Избавьтесь от вредных привычек как можно раньше

Разбитые цветочные вазоны, испорченная обувь и создание беспорядка — нормальное поведение щенка. Такие простые команды, как "не кусать", "не лаять" и просто "нет", имеют большое значение при постоянном использовании.

Преимущества площадок для собак

На ранних этапах лучше убедиться, что щенок высвобождает как можно больше энергии на протяжении дня. В этом вам помогут специально обустроенные площадки для собак. Это не только отличная физическая активность и дрессировка, так ваша собака научится находиться рядом с другими собаками и людьми.


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