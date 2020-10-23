4 вещи, которые нужно знать, прежде чем приносить домой щенка

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Седлецкая Татьяна
Фото: acana.ru
Режим
дня и сон
Щенки привыкли много спать в приютах и у заводчиков.
Поэтому, когда принесете щенка домой, позвольте ему немного поспать, но старайтесь
так построить режим, чтобы собака спала всю ночь. Более того, щенки с рождения обычно
спят, прижавшись к своим матерям, братьям и сестрам. Чтобы воссоздать это
ощущение, купите мягкую игрушку с грелкой в середине. Используйте игрушку только
в ночное время, чтобы она ассоциировалась со сном. Наконец, уберите еду и воду после
19:00, чтобы ограничить количество выходов на улицу.
Научите
щенка ходить на поводке
Как и детям, щенкам необходимо привыкнуть к совершенно
новому миру вокруг них. Ходить на поводке не относится к инстинктивным
действиям собаки, поэтому начинайте сразу дрессировать щенка, чтобы заставить его ходить в нужном вам
направлении. Прежде чем выйти на улицу, погуляйте с поводком по квартире
несколько раз.
Избавьтесь
от вредных привычек как можно раньше
Разбитые цветочные вазоны, испорченная обувь и создание
беспорядка — нормальное поведение щенка. Такие простые команды, как "не
кусать", "не лаять" и просто "нет", имеют большое значение при постоянном
использовании.
Преимущества
площадок для собак
На ранних этапах лучше убедиться, что щенок высвобождает как
можно больше энергии на протяжении дня. В этом вам помогут специально
обустроенные площадки для собак. Это не только отличная физическая активность и
дрессировка, так ваша собака научится находиться рядом с другими собаками и людьми.
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