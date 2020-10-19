5 советов, как пить вино без похмелья

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Ни для кого не секрет, что винное похмелье иногда может быть намного хуже, чем после виски или текилы. Почему так происходит? Наряду с обычными факторами похмелья — обезвоживанием и истощением витаминов в организме — вино также имеет иные свойства, вызывающие похмелье. Частично это связано с содержанием в красном вине более высокого уровня конгенеров (токсичный побочный продукт ферментированного спирта), а также сахара и сульфитов. Очевидно, единственный способ не получить похмелье — пить умеренно или не пить совсем, но есть несколько хитростей, позволяющих минимизировать побочные эффекты от выпитого вина.

Правильно питайтесь

Ваша мама была права, когда говорила, что не стоит пить натощак. Съешьте полноценный обед с углеводами и белками, так как они замедляют усвоение алкоголя. Также старайтесь избегать острой и кислой пищи — в сочетании с несколькими бокалами вина эти продукты почти гарантированно вызовут у вас боль в животе на следующее утро.

Чем меньше – тем лучше

Хороший способ предотвратить похмелье – отдать предпочтение вину с более низким содержанием алкоголя и меньшим содержанием сахара. Идеальный вариант – это сухое вино с содержанием алкоголя меньше 13%. Что касается сахара, обратите внимание на регион, из которого родом виноград. Например, французы придерживаются более строгих стандартов, контролирующих уровень сахара в вине, поэтому французские вина, как правило, более сухие.

Органические вина

Вы, вероятно, слышали о сульфитах и ​​их связи с сильными головными болями. Сульфиты естественным образом присутствуют в винах (особенно в красных сортах), их иногда добавляют в бутылки, чтобы продлить срок хранения напитка. На самом деле, сульфиты не всегда являются виновниками сильного похмелья, но могут вызывать такие реакции, как зуд кожи и боли в животе. К сожалению, винодельни не обязаны сообщать об уровне сульфитов в своих напитках, поэтому старайтесь покупать вино, сертифицированное как органическое – эти производители соблюдают более строгие стандарты, поэтому используют в своем производстве значительно меньше сульфитов.

Читайте этикетку

Если красное вино представляет собой "купаж", а на этикетке не указаны сорта винограда, используемые в купаже, оставьте такую бутылку дальше стоять на полке. То же самое касается и региона. Если этикетка говорит, что вино из страны или штата, но не привязывает виноград к конкретному месту или названию, скорее всего, это вино массового производства с большим количеством добавленного сахара и сульфитов.

Пейте больше воды

Независимо от того, что вы пьете, помните, что вода – ваш верный спутник. Если вы собираетесь пропустить несколько бокалов вина за ужином, выпейте пару дополнительных стаканов воды в течение дня — вы обязательно почувствуете разницу на следующее утро.

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