Пять советов для быстрого похудения

По мнению диетологов, придерживаясь всего пяти рекомендаций можно держаться в хорошей форме долгие годы. Топ 5 звездных правил похудения, которые стоит взять за основу пищевого поведения:

ФОТО: Из открытых источников

- фрукты — только утром. Тогда быстрый углеводы сгорит за день и не отложатся на блоках.

- не меньше 2 км пешком. Кардионагрузка — основа хорошего обмена веществ. Насыщайте кровь кислородом!

- есть часто. Организм не должен испытывать голода, тогда не происходит накопления запасов на "холодное время".

- избегайте крахмала в картошке и бананах. Эти продукты способствуют обложению жиров.

- после обеда пища должна быть белковой. По словам экспертов, только соблюдение этих рекомендаций позволяет избавиться от лишнего веса в течение года.

Напомним, "Комментарии" писали, что налаживать систему питания нужно в комплексе с другими мерами, ведь наше здоровье зависит не только от еды. Как повысить психологический иммунитет, рассказала диетолог Ольга Безуглая. Следует упорядочить питание, убрать лишние перекусы. При этом диетолог отмечает, что организму очень важны паузы между приемами пищи, в частности, для гормонов, которые тоже влияют на набор веса. Но паузы важны не только в еде, а и в информационной нагрузке из новостей и соцсетей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!