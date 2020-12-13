В доме есть несколько мест, о которых большинство людей забывает во время уборки. В свою очередь такие локации могут таить в себе опасность в виде микробов и бактерий. Чтобы в следующую генеральную уборку сделать дом идеально чистым, запоминайте места, на которые нужно обратить особое внимание.

5 самых грязных мест в доме, о которых вы не догадывались. Фото: candy.ru

1. Текстильные поверхности

Сюда относятся диваны, кровати, ковры и шторы. Эти предметы интерьера собирают больше пыли и грязи, которую мы приносим с улицы на одежде.

2. Предметы, которые мы затрагиваем ежедневно

Это пульты, выключатели, дверные ручки. Вряд ли кто-то вытирает их каждый раз во время уборки. Однако все время на подобных предметах количество бактерий только увеличивается. Руками мы затрагиваем грязные вещи, а потом касаемся лица. Тогда микробы попадают в организм и вызывают различные заболевания.

3. Ванная комната

Обычно хозяйки думают, что самое грязное место в ванной комнате — это туалет. На самом деле следовало бы обратить внимание на ванну или душевую кабину. Там тоже собирается грязь, которую мы годами не смываем.

Убирать забывают и стиральную машинку. Если присмотреться, внутри машинки можно заметить разводы и плесень, которая после стирки может осесть на ваши вещи.

Также еще одно коварное место в ванной комнате — это стаканчики, в которых на дне остается грязная вода.

4. Детские игрушки

Дети любят свои игрушки брать в рот и пробовать на вкус. Но вспомните, что ранее изделие скользило по полу и бралось грязными руками. Поэтому, чтобы уберечь своих малышей, следует регулярно стирать их мягких любимцев.

5. Кухня

Во время приготовления пищи на кухне оседает жир и незаметная копоть от газа. Чтобы обеспечить чистоту этой комнаты, следует регулярно протирать вытяжки, газовую плиту, плитку и поверхности.

Также нужно часто менять губку для мытья посуды. Ученые убеждены, что на обычной губке живут более 20 000 микроорганизмов.

По словам экспертов, убирать в доме нужно не реже, чем раз в неделю.

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