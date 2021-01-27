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4 самые популярные гаджеты для кухни в 2020 году

Эти вещи оценит каждая хозяйка

27 января 2021, 23:40
Автор:

Кириєнко Анна

В этом году в связи с пандемией мы провели дома больше времени, чем обычно. Часто мы что-то делали на кухне, чтобы удивить свою семью. Чтобы пребывание дома было интересным и удобным, мы использовали разнообразные гаджеты. О лучших из них, которые пригодились многим хозяйкам, мы решили рассказать.

4 самые популярные гаджеты для кухни в 2020 году

Вещи, которые облегчают работу на кухне. Фото: rusolymp.ru

1. Форма для хранения начатых продуктов

Куда девать овощи или фрукты, которые мы уже порезали? Спустя некоторое время такие продукты теряют свои свойства и вкус. Чтобы предотвратить это, были разработаны специальные силиконовые колпачки. Отныне вторые половинки продуктов не придется выбрасывать в помойку.

4 самые популярные гаджеты для кухни в 2020 году - фото 2

2. Доска с подносом

Иногда нарезать большое количество продуктов на обычной доске неудобно. Чтобы устранить эту проблему, была разработана доска-поднос. Благодаря ей можно сбросить все ингредиенты, которые вы нарезали сразу в емкость и не останавливаться. Это сэкономит время и нервы.

4 самые популярные гаджеты для кухни в 2020 году - фото 3

3. Силиконовые коврики для теста

Признайтесь, что за период пандемии вы точно пытались что-то испечь. Однако у многих людей возникает проблема при замесе теста. На помощь приходит удобный силиконовый коврик, который легко вымыть, в отличие от стола, на котором чаще всего проходит работа над тестом. Можно найти коврики со шкалой. Тогда вы будете видеть до каких размеров нужно раскатать пласт.

4 самые популярные гаджеты для кухни в 2020 году - фото 4

4. Раздвижная сушилка на мойку

Чтобы вода не стекала по полочкам и столу, была изобретена специальная сушилка. Она крепится на мойку и экономит место на кухне. Кроме посуды там можно сушить вымытые овощи и фрукты.

4 самые популярные гаджеты для кухни в 2020 году - фото 5

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Источник: https://www.goodhouse.ru/home/interior/9-samyh-populyarnyh-gadzhetov-dlya-kuhni-v-2020-godu/
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