4 самые популярные гаджеты для кухни в 2020 году

В этом году в связи с пандемией мы провели дома больше времени, чем обычно. Часто мы что-то делали на кухне, чтобы удивить свою семью. Чтобы пребывание дома было интересным и удобным, мы использовали разнообразные гаджеты. О лучших из них, которые пригодились многим хозяйкам, мы решили рассказать.

Вещи, которые облегчают работу на кухне. Фото: rusolymp.ru

1. Форма для хранения начатых продуктов

Куда девать овощи или фрукты, которые мы уже порезали? Спустя некоторое время такие продукты теряют свои свойства и вкус. Чтобы предотвратить это, были разработаны специальные силиконовые колпачки. Отныне вторые половинки продуктов не придется выбрасывать в помойку.





2. Доска с подносом

Иногда нарезать большое количество продуктов на обычной доске неудобно. Чтобы устранить эту проблему, была разработана доска-поднос. Благодаря ей можно сбросить все ингредиенты, которые вы нарезали сразу в емкость и не останавливаться. Это сэкономит время и нервы.





3. Силиконовые коврики для теста

Признайтесь, что за период пандемии вы точно пытались что-то испечь. Однако у многих людей возникает проблема при замесе теста. На помощь приходит удобный силиконовый коврик, который легко вымыть, в отличие от стола, на котором чаще всего проходит работа над тестом. Можно найти коврики со шкалой. Тогда вы будете видеть до каких размеров нужно раскатать пласт.





4. Раздвижная сушилка на мойку

Чтобы вода не стекала по полочкам и столу, была изобретена специальная сушилка. Она крепится на мойку и экономит место на кухне. Кроме посуды там можно сушить вымытые овощи и фрукты.





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