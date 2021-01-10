3 простых приёма, которые помогут избавиться от плохого настроения - учёные

Нет ничего хуже, чем внезапно напавшее плохое настроение. Худшее, что можно сделать в такой ситуации, когда это происходит, — чувствовать себя беспомощным и просто ждать, пока пройдет время и настроение вновь появится. Ученые провели исследования и выяснили, какие приёмы помогают вывести себя из такого состояния очень быстро.

От плохого настроения избавиться очень легко - фото: из открытых источников

1. Прогулка на природе

Исследование, проведенное учеными в 2005 году, показало, что прогулки на природе могут сделать вас более счастливыми и менее задумчивыми. В рамках эксперимента 60 участников отправились на 50-минутную прогулку либо в естественной (дубовые леса), либо в городской местности.

После прогулки исследователи обнаружили, что те, кто выбирал природный маршрут, испытывали меньшее беспокойство и более высокий уровень положительных эмоций по сравнению с городскими пешеходами. Однако это вовсе не означает, что нужно гулять 50 минут. Достаточно и 5 минут ходьбы на свежем воздухе.

Второе проведенное исследование показало, что ходьба вызывает положительные эмоции и человек понемногу перестает думать о своем настроении и ждать, пока его состояние ухудшится. Об этом сообщил профессор психологии Джефф Миллер, ведущий исследователь.

2. Медитация

Ряд исследований показал, что медитация может положительно изменить ваш мозг, например снизить стресс и повысить продуктивность. Это также побуждает вас сосредоточиться на настоящем, а не беспокоиться о прошлом или будущем.

Другие исследователи обнаружили, что положительные эффекты от медитации могут остаться с вами даже после того, как вы прекратите практику. Если внести медитацию в свой распорядок дня, плохое настроение будет посещать вас намного реже.

3. Рука помощи

Исследование, опубликованное в научном журнале Nature Communications, обнаружило тесную связь между щедростью и счастьем. Исследователи попросили участников пообещать потратить свои деньги в течение следующих четырех недель либо на других, либо на себя. После четырёхнедельного периода, те, кто жертвовал свои деньги, сообщили об увеличении счастья по сравнению со второй группой.

Все эти три способа довольно просты и практически ничего не требуют. Если вдруг вас снова посетит плохое настроение, попробуйте воспользоваться одним из этих приёмов.

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