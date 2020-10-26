kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 26.10.2020

BTC/USD

13193.79

ETH/USD

405.40

LTC/USD

57.68

НБУ 26.10.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг лайфхаки 5 полезных советов для любителей авокадо
commentss НОВОСТИ Все новости

5 полезных советов для любителей авокадо

Даже когда цены достигли пика, авокадо доказали свою популярность. От тостов с авокадо до домашнего гуакамоле – этот плод способен украсить любой стол и сделать фотографии, достойные Instagram. Мы подготовили для вас несколько проверенных приемов, как легко и быстро очистить и нарезать авокадо, как уберечь плод от быстрой порчи и другие хитрости, которые помогут вам избавиться от хлопот на кухне.

сегодня, 14:41
Автор:

Седлецкая Татьяна


5 полезных советов для любителей авокадо

Фото: cdn.lifehacker.ru

Сохранить свежесть и цвет  

Существует множество приемов, как предотвратить потемнение фруктов, но есть один проверенный метод, который сохранит их свежими до трех дней. Тонкий слой оливкового масла или масла авокадо создаст кислородный барьер, который не даст фруктам окисляться в течение ночи.

Как выбрать спелый авокадо

Будет ли ваш авокадо спелым и зеленым или коричневым и слизистым? Секрет выбора спелых фруктов кроется под стеблем. Если вы оторвете стебель и обнаружите ярко-зеленый цвет, то все в порядке, тогда как коричневый цвет указывает на перезревший авокадо. Если стебель отделить трудно, значит, плод еще не созрел – выбирайте такие авокадо только в том случае, если не планируете использовать их в течение нескольких дней.

Как ускорить созревание

Поместите авокадо в коричневый бумажный пакет, плотно закройте его и положите под прямые солнечные лучи. Таким образом этиленовый газ, который естественным образом вырабатывается фруктами во время созревания, ускорит процесс.

Удалить косточку без проблем

Забудьте о ложке! Вместо этого используйте лезвие острого ножа, чтобы проткнуть косточку. Затем просто поверните и достаньте нож. Все просто, правда?

Диета с авокадо

Авокадо богат полезными растительными жирами, которые снижают уровень холестерина и помогают снизить риск определенных заболеваний, поэтому смело включайте данный плод в свой рацион питания! 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ