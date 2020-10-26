5 полезных советов для любителей авокадо

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Сохранить свежесть и цвет

Существует множество приемов, как предотвратить потемнение фруктов, но есть один проверенный метод, который сохранит их свежими до трех дней. Тонкий слой оливкового масла или масла авокадо создаст кислородный барьер, который не даст фруктам окисляться в течение ночи.

Как выбрать спелый авокадо

Будет ли ваш авокадо спелым и зеленым или коричневым и слизистым? Секрет выбора спелых фруктов кроется под стеблем. Если вы оторвете стебель и обнаружите ярко-зеленый цвет, то все в порядке, тогда как коричневый цвет указывает на перезревший авокадо. Если стебель отделить трудно, значит, плод еще не созрел – выбирайте такие авокадо только в том случае, если не планируете использовать их в течение нескольких дней.

Как ускорить созревание

Поместите авокадо в коричневый бумажный пакет, плотно закройте его и положите под прямые солнечные лучи. Таким образом этиленовый газ, который естественным образом вырабатывается фруктами во время созревания, ускорит процесс.

Удалить косточку без проблем

Забудьте о ложке! Вместо этого используйте лезвие острого ножа, чтобы проткнуть косточку. Затем просто поверните и достаньте нож. Все просто, правда?

Диета с авокадо

Авокадо богат полезными растительными жирами, которые снижают уровень холестерина и помогают снизить риск определенных заболеваний, поэтому смело включайте данный плод в свой рацион питания!

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