7 лайфхаков как выбрать детский сад

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Выбирайте садик близко к дому

Для многих мам очень важна территориальная близость к детскому саду, например, чтобы в хорошую погоду погулять пешком до дома. Для работающих мам это также приоритет, потому что утром у них часто просто нет времени на метро или пробки.

Выбирайте садик вместе с ребенком

Адаптировать ребенка к детскому саду нужно постепенно – первый раз проведите в саду несколько часов вместе с малышом, постепенно увеличивая время. Позже дома расспросите ребенка, что ему понравилось, а что – нет? Внимательно выслушайте малыша и делайте окончательный выбор, учитывая его мнение.

Наведайтесь в садик неожиданно

Неожиданный визит в детский сад позволит вам многое понять. Если вы заметили, что вас не рады видеть, к вам настроены агрессивно и не готовы показать группы и комнаты детского сада, объясняя это "специальным днем открытых дверей для родителей", возможно, стоит насторожиться.

Убедитесь в безопасности садика

Помните, что в детском саду и на его территории должно быть чисто и безопасно. Обратите свое внимание, чтобы площадка для дневных прогулок была закрытая, чистая и безопасная, чтобы поблизости нее не располагалась парковка или стройка.

Убедитесь в чистоте садика

Для каждой мамы это особенное требование. Безусловно, детский сад должен соответствовать санитарным нормам, иметь чистые помещения, свежее постельное белье.

Узнайте о питании

Не секрет, что сегодня многие дети страдают от пищевой аллергии, поэтому их еда должна быть особенной, а иногда и отличимой от привычного меню детского сада. Уточните, имеет ли сад возможность за отдельную плату готовить для вашего ребенка индивидуально (если это нужно).

Узнайте о медицинской программе

Каждую маму тревожит тот факт, что дети, которые посещают детские учреждения, начинают чаще болеть. Поэтому важно, чтобы в течение всего года в детском саду ребенка наблюдали профессиональные специалисты – начиная от педиатра и заканчивая логопедом и психологом.

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