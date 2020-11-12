7 лайфхаков как выбрать детский сад

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Седлецкая Татьяна
Фото: napolshu
Выбирайте садик близко к дому
Для многих мам очень важна территориальная близость к
детскому саду, например, чтобы в хорошую погоду погулять пешком до дома. Для
работающих мам это также приоритет, потому что утром у них часто просто нет
времени на метро или пробки.
Выбирайте садик вместе с ребенком
Адаптировать ребенка к детскому саду нужно постепенно –
первый раз проведите в саду несколько часов вместе с малышом, постепенно
увеличивая время. Позже дома расспросите ребенка, что ему понравилось, а что –
нет? Внимательно выслушайте малыша и делайте окончательный выбор, учитывая его
мнение.
Наведайтесь в садик неожиданно
Неожиданный визит в детский сад позволит вам многое
понять. Если вы заметили, что вас не рады видеть, к вам настроены агрессивно и
не готовы показать группы и комнаты детского сада, объясняя это "специальным
днем открытых дверей для родителей", возможно, стоит насторожиться.
Убедитесь в безопасности садика
Помните, что в детском саду и на его территории должно
быть чисто и безопасно. Обратите свое внимание, чтобы площадка для дневных
прогулок была закрытая, чистая и безопасная,
чтобы
поблизости нее не располагалась парковка или стройка.
Убедитесь в чистоте садика
Для каждой мамы это особенное требование. Безусловно,
детский сад должен соответствовать санитарным нормам, иметь чистые помещения, свежее
постельное белье.
Узнайте о питании
Не секрет, что сегодня многие дети страдают от пищевой
аллергии, поэтому их еда должна быть особенной, а иногда и отличимой от
привычного меню детского сада. Уточните, имеет ли сад возможность за отдельную
плату готовить для вашего ребенка индивидуально (если это нужно).
Узнайте о медицинской программе
Каждую маму тревожит тот факт, что дети, которые посещают
детские учреждения, начинают чаще болеть. Поэтому важно, чтобы в течение всего
года в детском саду ребенка наблюдали профессиональные специалисты – начиная от
педиатра и заканчивая логопедом и психологом.
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