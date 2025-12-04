logo

BTC/USD

93529

ETH/USD

3210.01

USD/UAH

42.2

EUR/UAH

49.23

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг лайфхаки Красная Огненная Лошадь: как оформить дом, чтобы привлечь удачу в 2026 году
commentss НОВОСТИ Все новости

Красная Огненная Лошадь: как оформить дом, чтобы привлечь удачу в 2026 году

2026-й пройдет под знаком Красной Огненной Лошади — символа силы, динамики и смелых начинаний. Мы собрали главные цвета и правила праздничного декора, которые помогут встретить Новый год в гармонии с восточной философией и привлечь успех

4 декабря 2025, 05:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Следующий год, который стартует 17 февраля 2026 года, будет проходить под покровительством Красной Огненной Лошади — одного из самых ярких и динамичных знаков восточного календаря. Лошадь олицетворяет движение, независимость и творческий поиск, а стихия огня придает энергии, страсти и решительности. Астрологи утверждают: 2026 год идеально подходит для смелых перемен, новых проектов, путешествий и творческих рывков.

Красная Огненная Лошадь: как оформить дом, чтобы привлечь удачу в 2026 году

Декор на 2026 год Красной Огненной Лошади

Главный цвет года – красный во всех его оттенках: от насыщенного аллога до бордового и карминового. К нему гармонично добавляются золотой, оранжевый и желтый — цвет огня, успеха и оптимизма. Чтобы сбалансировать энергию стихии, советуют использовать естественные теплые тона – шоколадный, коричневый, бежевый.

Как оформить декор в стиле Огненной Лошади?

1. Огненный монохром

Шикарная елка в красных оттенках с матовыми и глянцевыми шарами, бархатными бантами или большими бордовыми цветами создает впечатление роскоши и силы.

2. Сочетание красного и золота

Это классика, отражающая стихию года. Золотые гирлянды, стеклянные украшения с напылением, теплый желтый свет – все это усиливает чувство праздника.

3. Баланс и уют

Натуральные материалы, шишки, деревянные игрушки, корица, ленты теплого коричневого цвета придают дому стабильности и мягкости — необходимое противовес "огню".

Яркий текстиль, свечи в красных и золотистых оттенках, теплые гирлянды и композиции с мандаринами и специями завершают атмосферу энергии и тепла.

Символы, приносящие удачу

Фигурка лошади в динамической позе – символ движения вперед.

• Подкова – классический талисман защиты и благополучия.

• Красные аксессуары в наряде – энергетический щит и акцент на активности.

• Огненные элементы – металл, дерево, теплый свет.

Чего избегать?

В 2026 году не рекомендуют избыток холодных тонов – синего, бирюзового, холодного фиолетового. Они символизируют воду, которая "гасит" успех года. Не стоит злоупотреблять серебром: чрезмерно холодный блеск нарушает баланс. А статические композиции лучше заменить динамическими формами – стрелками, ромбами, звездами.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что 2026-й пройдет под знаком Огненного Коня — символа свободы, быстрых перемен и решительных шагов. Поэтому восточные традиции уделяют особое внимание тому, какой будет атмосфера в новогоднюю ночь и что окажется на праздничном столе. Считается, что выбор блюд задает тон всему году: обилию, энергии и даже отношениям в семье. Некоторые продукты в этот период не рекомендуется подавать, поскольку они могут привнести застой или конфликты.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.wow-yalynka.ua/index.php?route=blog/article&blog_category_id=73&article_id=199
Теги:

Новости

Все новости