Що категорично не можна ставити на новорічний стіл у рік Вогняного Коня 2026

2026-й пройде під знаком Вогняного Коня — символу свободи, швидких змін та рішучих кроків. Саме тому східні традиції приділяють особливу увагу тому, якою буде атмосфера в новорічну ніч та що опиниться на святковому столі. Вважається, що вибір страв задає тон усьому року: достатку, енергії та навіть взаєминам у родині. Деякі продукти у цей період категорично не рекомендується подавати, оскільки вони можуть привнести застій або конфлікти.

Святкування 2026 Нового Року

Одним із головних табу є яловичина. Тварина вважається "родичем" Коня, тому така страва сприймається як прояв неповаги до покровителя року. У традиціях Сходу це пов’язують із ризиком фінансових втрат і зупинок у роботі. Замість цього радять вибирати більш "легкі" білкові страви — індичку, курку чи кролятину.

Ще одна заборона стосується надмірно гострих спецій. Кінь уже сам по собі несе стихію вогню, а додатковий "перегрів" у вигляді пекучих приправ може принести у дім конфлікти та нервове виснаження. Краще обрати м’які маринади, запечені овочі та соуси на основі трав.

Проблемою вважається і дешевий або надмірний алкоголь. Сурогатні напої та великі дози спиртного символізують втрату контролю, а це те, чого Вогняний Кінь не терпить. Найкращий вибір — якісне шампанське, глінтвейн або безалкогольні альтернативи.

Також не можна залишати на столі порожні тарілки — це символ браку та нестачі. Монопродуктові столи теж не вітаються: для Коня важливі рух, різноманіття й баланс.

Окрема прикмета стосується риби, поданої з головою, спрямованою на гостей. У народів Сходу це вважають "холодним" символом, що перекриває фінансові потоки. Якщо готувати рибу, то краще подавати філе чи стейки.

І нарешті, важливо уникати страв, які вам не подобаються. Кінь гостро реагує на атмосферу: якщо їжа стоїть на столі "для галочки", це може порушити гармонію свята. Сервірувати треба лише те, що приносить задоволення та створює відчуття свята.

За традиціями, саме така увага до деталей допоможе зустріти рік Коня з легкою енергією, стабільністю та фінансовим зростанням.

