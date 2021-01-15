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Какую рыбу чаще всего подделывают

Очень сложно отличить фальсификацию с рыбой в переработанном виде, то есть с филе. Чаще всего подделывают именно его

сегодня, 22:00
Автор:

Ольга Чародий

Эксперты проанализировали ассортимент рыбных магазинов и назвали сорта рыбы, которую чаще всего подделывают.

Какую рыбу чаще всего подделывают

Рыба ( фото из открытых источников)

На первом месте по количеству подделок оказались изделия из морского окуня (87%) и тунца (59%). Всего семь из 120 образцов рыбной продукции из морского окуня содержали его мясо, в остальных случаях это было другое мясо. Также очень часто   заменяют более дешевыми сортами мяса рыбу чилийского сибаса, палтуса и треску (от 19 до 38% подделок).

Реже всего, как показали данные лабораторных исследований, подменяют лосось (7% случаев) и морской язык (9%) 

Интересно, что самым опасным каналом для покупки рыбы оказались суши-рестораны. Здесь одни виды рыб подменяют другими в 74% случаев, что не всегда несет вред здоровью, но является прямым обманом потребителей, которые платят за высококачественные сорта рыбы.

Напомним, рыба содержит загрязняющие вещества, такие как ртуть, которые могут нанести вред развивающемуся мозгу и нервной системе ребенка. Человеческое тело легко поглощает метилртуть, которая находится в рыбе. Исследования показывают, что воздействие даже низких доз метилртути может влиять на мозг и нервную систему. Младенцы (в том числе и плод в матке) и маленькие дети наиболее уязвимы к высоким уровням метилртути, потому что их мозг и нервная система все еще развиваются. Почему нельзя просто исключить рыбу из рациона питания ребенка? Рыба является очень хорошим выбором — особенно в раннем детстве. Исследования показали, что получение достаточного количества омега-3 в младенчестве оказывает положительное влияние на зрение ребенка и его когнитивное развитие.



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Источник: https://www.bbc.com/
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