Какой подарок сделать мужчине на день рождения?

В случае если речь идет о сильных чувствах, мужчине будет крайне приятно получить подарок, изготовленный руками его спутницы (“hand-made”) или спланированный ею заранее. Такой подарок даст ему четкое ощущение тепла и любви. Подарок, изготовленный или организованный самостоятельно, навсегда останется для него уникальным.

Что подарить мужчине

Итак, что это может быть за подарок?

Собственноручно изготовленная корзина для хранения личных вещей (нижнего белья или носков), например, в виде пожирающего носки динозавра.

Специальный календарь на будущий год, в котором уже отмечены все знаковые события и торжества. Такой подарок будет точно принят с радостью, ведь у представителей мужского пола вечно возникают сложности с тем, чтобы планировать знаменательные личные мероприятия.

Отличный подарок – фоторамка с уже напечатанными, любимыми им изображениями.

Торт на день рождения, в который может быть вложена записка с нестандартным поздравлением (возможно, даже интимного характера).

Ужин на двоих, приготовленный своими руками, с элементами романтики. Это могут быть свечи, лепестки роз. В конце ужина можно подарить спутнику заранее подготовленный танец с ноткой эротики.

Заказанная заранее индивидуальная съемка у профессионального фотографа.

Уникальная тематическая вечеринка, которую можно организовать в его честь, однозначно станет для мужчины приятным сюрпризом. Главным условием остается идеальная и грамотная ее подготовка.

Связанные вручную носки, варежки, кардиган или шарф – при этом нужно понимать, что а) это однозначно подарок на строго определенный сезон (зима или осень); б) необходимо точно знать параметры мужчины, а также его вкусовые и цветовые предпочтения, чтобы угадать с моделью и цветом.

Классические подарки

Если же есть ощущение, что мужчина оценит более консервативный, классический подарок, тогда можно отдать предпочтение одному из следующих вариантов:

Качественный кожаный кошелек, в который накануне необходимо положить монетку;

Брючный ремень, изготовленный из натуральной кожи, черного классического цвета;

Дорогой планер или органайзер. Такой подарок будет символизировать проявление интереса к его текущей работе, заботы о развитии его карьеры.

Изделие из драгоценных металлов (это, к примеру, может быть серебряная цепь).

Дорогой алкоголь (если мужчина ценит подобного рода аристократические подарки).

Фирменный брендовый мужской зонт, — при условии, что в выборе подарка также учтена его сезонность.

Если позволяют средства – это может быть стильный гаджет (например, мобильный телефон).

Если мужчина – автомобилист, отличным подарком станут специальные тематические авто-аксессуары.

Имея в арсенале все советы, не стоит забывать о главном – к подбору подарка необходимо подойти с душой и учесть все особенности виновника торжества. Если это условие будет выполнено – мужчина 100% будет впечатлен.

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