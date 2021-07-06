Как за 2 минуты охладить напиток: простой трюк

В жаркую летнюю погоду хочется утолить жажду прохладным напитком, но, чтобы добиться нужной температуры, его стоит поместить в морозилку и немного подождать. Хотя, есть и другой, более быстрый способ.

Как охладить любой напиток (фото из открытых источников)

Эксперты рассказали, что существуют хитрости, которые позволяют охладить напиток за пару минут, без участия холодильника. Как же это сделать?

Вам потребуется глубокая емкость, желательно с толстыми стенами, чтобы подольше сохраняла холод. Налейте в нее холодную воду, добавьте лед в пропорции 1:1 и 2 столовые ложки поваренной соли. Погрузите в миску жестяные банки или стеклянную бутылку с напитком и засекайте время. Спустя 2 минуты вы получите охлажденный на 15 градусов напиток. Можно также в воду опустить открытый стакан с напитком, если в этом есть необходимость, чтобы жидкость в нем быстро охладилась.

В чем же секрет такого лайфхака? Все дело в химической реакции воды и соли. Ионы хлора и натрия начинают взаимодействовать с водой, а для этого им необходимо тепло. И вот здесь происходит эндотермическая реакция, в результате которой молекулы забирают тепло из бутылки (банки).

Напомним, что многим людям просто лень ждать, пока пиво охладится и они употребляют его теплым. Но есть действенный способ, который позволит ускорить процесс охлаждения и получить от напитка куда больше удовольствия. Как это сделать, узнайте в нашем материале.

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