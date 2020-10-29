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Как вырастить авокадо в домашних условиях

Плод авокадо содержит много витаминов

сегодня, 03:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Авокадо — очень вкусный и полезный экзотический фрукт, поэтому не удивительно, что многие хотят его выращивать у себя дома и наслаждаться его плодами. И сделать это не так уж и сложно. Сайт Kursi-floristiki поделился подробной инструкцией выращивания этого фрукта в домашних условиях.

Как вырастить авокадо в домашних условиях

Итак, достаньте косточку авокадо и посадите ее в тот же день. Проделайте в центральной части три отверстия. Затем вставьте в каждое из них зубочистки на 3–5 мм.

В таком виде поместите косточку тупым концом в стакан с холодной водой. Отрегулируйте уровень воды так, чтобы в жидкость погрузилась только третья часть посадочного материала.

Следите за уровнем воды, нужно, чтобы он не менялся. В грунт фрукт можно пересаживать после того, как его корни отрастут на 3–4 см. Образование корешков занимает 1–6 недель в зависимости от времени года.


Горшок с косточкой поставьте в светлое место, удобряйте его минералами раз в месяц или раз в две недели. Если все сделали правильно, тогда растение будет не только украшать квартиру, но и очищать воздух в помещении.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какими целебными свойствами обладает косточка авокадо.


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