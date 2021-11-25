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Как вскипятить молоко, чтобы оно не сбежало: 3 лайфхака

При комнатной температуре кипяченое молоко рекомендуется хранить не более 18 часов

сегодня, 02:10
Автор:

Ольга Чародий
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По-видимому, у всех была ситуация, когда поставили молоко на плиту, не усмотрели, и оно сбежало. Самое время делиться хитростью, которая поможет вам этого избежать. Как пишет Papilot, один из самых простых вариантов – всегда следить и помешивать молоко, чтобы оно не вскипело. Однако существует и другой способ. Кулинары предлагают бросить кубик льда, как только молоко начнет закипать.

Как вскипятить молоко, чтобы оно не сбежало: 3 лайфхака

Кипяченое молоко - фото из открытых источников

Кроме того, есть и другой лайфхак, о котором мало кто знает. Вам нужно предварительно смазать бортики кастрюли сливочным или оливковым маслом. Жирная среда станет настоящим препятствием для выкипания молока. При комнатной температуре кипяченое молоко рекомендуется хранить не более 18 часов, в холодильнике – 3 дня. Кроме того, есть и другой лайфхак, о котором мало кто знает. Вам нужно предварительно смазать бортики кастрюли сливочным или оливковым маслом. Жирная среда станет настоящим препятствием для выкипания молока. При комнатной температуре кипяченое молоко рекомендуется хранить не более 18 часов, в холодильнике – 3 дня.

Напомним, в связи с ростом себестоимости производства, в Украине могут вырасти цены на молоко и молочную продукцию уже к Новому году. Отмечается, что производить продукты из молока теперь обходится дороже, поскольку в стране выросла стоимость на энергоносители (природный газ, электроэнергия). Сейчас литр молока стоит порядка 30 гривен, а за 350 граммов твердого сыра придется заплатить около 50 гривен.  По словам эксперта продовольственного рынка Олега Пендзина, лидером роста среди молочных продуктов является сливочное масло, цена на которое увеличилась почти на 14%. Мягкий творог, молоко 2,6% жирности, сметана – стоимость этих продуктов выросла от 8% до 11%. По прогнозу специалиста, цены будут увеличиваться и дальше, поскольку в холодное время уменьшаются надои, а себестоимость мзготовления масла, творога и сметаны растет. 





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Источник: https://www.papilot.pl/porady-kulinarne/57163/co-zrobic-zeby-mleko-nie-wykipialo-musisz-poznac-ten-trik
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