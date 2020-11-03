Как в совершенстве освоить искусство запоминания: пять полезных советов

Многие из нас должны время от времени что-то учить на память. Это может быть стих, речь, песня. Если ты столкнулся с такой необходимостью, мы расскажем тебе, как справиться с этой задачей. Поможет нам в этом KP.UA.

Как научится запоминать тексты

Вникать даже в простейшие данные



Чтение "по диагонали" не приводит к запоминанию, даже если информация кажется слишком простой. Специалисты советуют вникать даже в самые мелкие детали.

Проговаривать вслух

Информация, которую произнесли вслух, запомнить намного легче. Важно не только услышать то, что нужно запомнить, но и повторить это вслух.

Отбрасывать слова

Довольно необычный способ учить стихи: переписать то, что необходимо запомнить, на бумагу. При этом некоторые слова необходимо пропускать, оставляя от них только первую букву. После этого перечитайте текст и заполните все пропуски.

Высыпаться

Лучше усваивать информацию помогает сон между занятиями. Отсюда и студенческая примета: перед экзаменом положить конспект под подушку и заснуть.

Расслабляться

Накануне важного мероприятия волнуются все, однако нагнетать ситуацию не стоит. Выберите свой способ расслабиться: одним поможет прогулка на свежем воздухе, другим – горячая ванна и сон, а третьим – дружеская поддержка.

Теперь ты сможешь выучить даже самую длинную речь и получить репутацию Цицерона среди своих друзей. Главное, не ленись и старайся четко следовать этим советам. Также издание "Комментарии" расскажет, как оставаться бодрым весь день.

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