kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 30.11.2020

BTC/USD

19358.79

ETH/USD

604.07

LTC/USD

86.23

НБУ 30.11.2020

USD/UAH

28.70

EUR/UAH

34.30

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг лайфхаки Как употреблять меньше соли ежедневно: совет от Минздрава
commentss НОВОСТИ Все новости

Как употреблять меньше соли ежедневно: совет от Минздрава

Здоровое питание очень важно в период пандемии коронавируса

сегодня, 22:00
Автор:

Елизавета Черных

Ни для кого не секрет, что употребление большого количества соли неблагоприятно сказывается на состоянии нашего организма. Избыточное употребление соли значительно повышает риск болезней, связанных с сердечно-сосудистой, нервной и пищеварительной системой. В последствии это приводит гастриту, язве, катаракте, нарушениям в работе печени, а также повышенному давлению и другим болезням, связанным с кровеносной системой.

Как употреблять меньше соли ежедневно: совет от Минздрава

В Министерстве здравоохранения рассказали, как снизить употребление соли, а также дали дельный совет, чем можно заменить продукт. В Минздраве подчеркнули, что уменьшить употребление соли — не значит перестать солить еду. Нужно понимать, что соль входит в состав большинства продуктов, к примеру, в хлебные изделия, соусы, сыр и колбасы. Если обратить внимания на этикетку, соль будет одним из первых составляющих, что означает, что в данном продукте соли очень много.

 Министерство подчеркивает, что разобраться в каждом продукте очень тяжело, поэтому делится советом, как по-другому можно снизить потребление соли. В Минздраве предлагают убрать солянку в шкафчик подальше, а вместо нее поставить пакетик любимых травяных специй. Это поможет не только нормализовать потребление соли, а придаст вашим блюдам новый вкус. 

В ведомстве также отметили важность здорового питания, особенно в период пандемии коронавируса, ведь то, что мы едим и пьем влияет на то, сможет ли наш организм противостоять вирусу.

Ранее "Комментарии" писали о трех видах чая, которые помогут похудеть. 






Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/moz.ukr/
Теги:
comments

Обусуждения

Віктор

сегодня, 22:36

Аби щось написать. Ліза щось написала -день відробила.

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ