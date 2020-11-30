Как употреблять меньше соли ежедневно: совет от Минздрава

Ни для кого не секрет, что употребление большого количества соли неблагоприятно сказывается на состоянии нашего организма. Избыточное употребление соли значительно повышает риск болезней, связанных с сердечно-сосудистой, нервной и пищеварительной системой. В последствии это приводит гастриту, язве, катаракте, нарушениям в работе печени, а также повышенному давлению и другим болезням, связанным с кровеносной системой.

В Министерстве здравоохранения рассказали, как снизить употребление соли, а также дали дельный совет, чем можно заменить продукт. В Минздраве подчеркнули, что уменьшить употребление соли — не значит перестать солить еду. Нужно понимать, что соль входит в состав большинства продуктов, к примеру, в хлебные изделия, соусы, сыр и колбасы. Если обратить внимания на этикетку, соль будет одним из первых составляющих, что означает, что в данном продукте соли очень много.

Министерство подчеркивает, что разобраться в каждом продукте очень тяжело, поэтому делится советом, как по-другому можно снизить потребление соли. В Минздраве предлагают убрать солянку в шкафчик подальше, а вместо нее поставить пакетик любимых травяных специй. Это поможет не только нормализовать потребление соли, а придаст вашим блюдам новый вкус.

В ведомстве также отметили важность здорового питания, особенно в период пандемии коронавируса, ведь то, что мы едим и пьем влияет на то, сможет ли наш организм противостоять вирусу.

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