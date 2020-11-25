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Как улучшить родительский сон

Тема, о которой говорят большинство родителей - сон. Сколько часов сна вы получаете, достаточно ли спите? Вот как лучше спать, когда вы - новоиспеченный родитель

сегодня, 16:34
Автор:

Седлецкая Татьяна


Как улучшить родительский сон

Фото: spimalysh.ru

Налаживание режима у новорожденного малыша может занять некоторое время, и это существенно усложняет отдых и сон родителей. В первые недели крепкий ночной сон является роскошью практически для всех пар с новорожденным ребенком.

Как хорошо спать и чувствовать себя отдохнувшим

Взрослым людям нужно около 7-8 часов ночного сна, чтобы чувствовать себя нормально отдохнувшим, хотя эти цифры варьируются от 5 до 10 часов, в зависимости от человека. Получить достаточный сон в течение первых нескольких месяцев жизни вашего ребенка может быть трудной задачей. Сколько сна вы получаете, зависит от того, что происходит с вашим ребенком.

·         Избегайте чаепития, кофе, безалкогольных напитков, энергетических напитков, шоколада и других стимуляторов рядом со временем сна.

·         Избегайте использования экранов в спальне – выключите телевизор, мобильные телефоны и планшеты.

В постели

Если вам нелегко заснуть, постарайтесь не волноваться и не расстраиваться. Вместо этого напомните себе, что все в порядке, что вам тепло и спокойно в постели. Если это не сработает, возможно, стоит встать и записать свои чувства и мысли на бумаге. Затем снова попробуйте успокоиться и заснуть.

В течение дня

Некоторые люди считают, что бодрящая прогулка или новое хобби способны снять напряжение. Другие обнаруживают, что общение с близкими людьми, медитация, посещение терапевта, занятия йогой помогают им чувствовать себя лучше.

Регулярные физические упражнения помогут вам наладить качество сна, если вы не упражняетесь за 4 часа до сна. Тренировка вечером перед сном может сделать вас активной и даже вмешаться в ваш естественный цикл сна, забрав несколько драгоценных часов отдыха. Вместо этого тренируйтесь утром, днем или ранним вечером.


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