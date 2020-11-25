Как улучшить родительский сон

Язык
Coinspot 25.11.2020
BTC/USD
19256.16
ETH/USD
596.71
LTC/USD
88.35
НБУ 25.11.2020
USD/UAH
28.60
EUR/UAH
33.90
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Седлецкая Татьяна
Фото: spimalysh.ru
Налаживание режима у новорожденного малыша может занять
некоторое время, и это существенно усложняет отдых и сон родителей. В первые
недели крепкий ночной сон является роскошью практически для всех пар с
новорожденным ребенком.
Как
хорошо спать и чувствовать себя отдохнувшим
Взрослым людям нужно около 7-8 часов ночного сна, чтобы
чувствовать себя нормально отдохнувшим, хотя эти цифры варьируются от 5 до 10
часов, в зависимости от человека. Получить достаточный сон в течение первых
нескольких месяцев жизни вашего ребенка может быть трудной задачей. Сколько сна
вы получаете, зависит от того, что происходит с вашим ребенком.
·
Избегайте чаепития, кофе, безалкогольных напитков,
энергетических напитков, шоколада и других стимуляторов рядом со временем сна.
·
Избегайте использования экранов в спальне – выключите телевизор,
мобильные телефоны и планшеты.
В
постели
Если вам нелегко заснуть, постарайтесь не волноваться и не
расстраиваться. Вместо этого напомните себе, что все в порядке, что вам тепло и
спокойно в постели. Если это не сработает, возможно, стоит встать и записать
свои чувства и мысли на бумаге. Затем снова попробуйте успокоиться и заснуть.
В
течение дня
Некоторые люди считают, что бодрящая прогулка или новое
хобби способны снять напряжение. Другие обнаруживают, что общение с близкими
людьми, медитация, посещение терапевта, занятия йогой помогают им чувствовать
себя лучше.
Регулярные физические упражнения помогут вам наладить
качество сна, если вы не упражняетесь за 4 часа до сна. Тренировка вечером
перед сном может сделать вас активной и даже вмешаться в ваш естественный цикл
сна, забрав несколько драгоценных часов отдыха. Вместо этого тренируйтесь
утром, днем или ранним вечером.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости