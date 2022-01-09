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Елизавета Черных
Еще десять лет назад мало кто мог представить, что телефон будет требовать заряда чуть ли не каждый день. Ранее его хватало на несколько дней, а то и на недели. К тому же, многие владельцы телефонов, сами не подозревая, "убивают" аккумулятор устройства. Специалист рассказал, как сохранить жизнь батарее на длительный период, передает УНИАН.
Как сохранить жизнь аккумулятору смартфона: советы эксперта - фото из открытых источников
Эксперт в области кибербезопасности Сергей Вакулин отмечает, чтобы продлить срок нормальной работы аккумулятора телефона, основное — не допускать его перегрева. Это может произойти при запуске мощных игр или во время пользования "прожорливыми" приложениями. Также батарея может перегреваться из-за вкладок, которые работают в фоновом режиме.
Кроме того, специалист рекомендует не использовать плотные чехлы в процессе зарядки устройства, а если аккумулятор все же перегреется, нужно отключить смартфон из сети. Также Вакулин не советует заряжать девайс "неродным" устройством.
Отмечается, что средний срок службы аккумулятора составляет один-три года. При этом многое зависит от интенсивности использования техники.
Эксперт дал рекомендацию не заряжать телефон всю ночь, а также носить устройство в чехле и во внутренних карманах в холодное время года.
Ранее интернет-издание "Комментарии" рассказывало, что как правило, на смартфонах и других гаджетах пользователи включают Wi-Fi, чтобы получить доступ к социальным сетям и различным приложениям. При этом многие не знают, что есть и другие полезные функции Wi-Fi, которыми можно регулярно пользоваться, например выводить изображение на телевизор или передавать файлы.
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Обсуждения
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Кук
сегодня, 21:24
Аж, это Лиза выбивается в писатели... Лиза, вы тупы как метелка, вам еще надо два высших образования иметь, а вы тут про карманы да перегрев электронного устройства напысали несколько фраз --- и о!! статья вышла! Да нет. Не вышла. вышло гаоывно
Кук
сегодня, 21:21
Вшивая статья. Кто писал? Много ли надо ума, чтобы написать такую чушь?