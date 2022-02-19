Как сохранить свои деньги после кражи вашего телефона: подробности

В нашей стране все больше ловкачей, которые, используя различные мошеннические методы и пути обмана, пытаются выманить у наших соотечественников данные банковских карт. Но избавиться от денег можно и другим способом, нечаянно потеряв свой мобильник. Как сохранить свои сбережения, когда вы потеряли мобилку, об этом информирует РБК-Украина.

В Украине выросло количество краж гаджетов (фото из открытых источников)

Представители одного из известных банковских учреждений – ПриватБанка заверили, что в ситуации, когда вы потеряли или вам телефон украли, ваши деньги с карточек перебросить на другой счет мошенники не смогут. Для того,чтобы начать операцию и войти в приложение, нужно иметь пароль от Приват 24.

По словам представителей банковской пресс-службы, если клиент недавно пользовался услугами приложения, но закрыл его или нет активных действий с его стороны, оно автоматически выйдет из этого акаунта и снова потребует пароль

Но, если досада случилась и вы остались без смартфона, необходимо проинформировать банк, что у вас его своровали. Банковские клиенты, знают, что для этого есть специальный номер оповещения – 3700.

После вашего телефонного уведомления оператор банковского учреждения осуществит отключение возможности приема команды с этого финансового телефонного номера.

Когда клиент сможет восстановить номер или изменить его, нужно проинформировать банк об этом.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, как сохранить переписку в Viber после смены номера. Viber – один из самых популярных мессенджеров, поэтому не удивительно, что при смене мобильного номера нам хочется сохранить важные переписки. Эксперты рассказали, с помощью каких действий это можно сделать.

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