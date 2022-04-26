Как сохранить продукты без холодильника: несколько хитростей

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Светлана Шкурупий
Во
времена войны часто можно столкнуться с вопросом — как хранить продукты без
холодильника? Люди в зоне боевых действий могут пребывать в укрытии долгое
время, без возможности пополнить свои продуктовые запасы. Также во
времена войны часто бывают проблемы с электричеством. Попробуем разобраться,
как сохранить съестное в таких условиях.
Что делать, если нет холодильника (фото из открытых источников)
Стоит
помнить, что не все продукты нуждаются в одинаково минусовой температуре.
Некоторые переносят тепло лучше.
Как
хранить яйца без холодильника и как долго?
Куриные
яйца могут сохраняться при комнатной температуре до недели. Но есть способ
продлить этот срок — нужно вымыть их в соленой воде (очистить грязь, чтобы
уничтожить бактерии), сполоснуть и протереть. Потом нужно положить в мешочек с
рисом и завязать, чтобы дольше удерживать влагу.
Как
хранить сливочное масло?
С
маслом ситуация сложнее. Если оставить на столе — долго оно не продержится.
Есть несколько вариантов, как его сохранить:
-
Нужно положить в эмалированную или стеклянную посуду и залить холодной водой.
Так продукт сохраняется дольше, но воду нужно менять дважды за день.
-
Масло поместить в емкость и залить соленой водой. Так оно не пожелтеет. Воду
придется менять каждый день.
-
Кусочки масла нужно обернуть пергаментом, выложить в кастрюлю, залить
соленым раствором (ложка соли на 1 л. воды) и прижать чем-то тяжелым. Воду
менять каждый день.
Как
хранить колбасные изделия?
Чтобы
сохранить колбасу — тоже понадобиться соль. Нужно взять полотенце, промочить
его соленой водой, укутать колбасу и положить в прохладном месте.
Как
хранить рыбу?
Сначала
тушки нужно очистить и выпотрошить. Быстрее всего портится голова, ее нужно
срезать. Потом поможет промоченное соленою водой полотенце или ткань — им нужно
обернуть рыбу и положить в прохладное место
Как
хранить овощи и фрукты?
Огурцы,
помидоры, яблоки, капусту, зелень и другие фрукты и овощи можно сохранять также
без холодильника. Нужно только выделить для хранения темное и прохладное место,
чтобы лучи солнца не падали на них. А вот морковь и свеклу лучше положить в
ящики с песком.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, как не дать мясу испортиться, если
нет холодильника.
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