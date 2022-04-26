Как сохранить продукты без холодильника: несколько хитростей

Во времена войны часто можно столкнуться с вопросом — как хранить продукты без холодильника? Люди в зоне боевых действий могут пребывать в укрытии долгое время, без возможности пополнить свои продуктовые запасы. Также во времена войны часто бывают проблемы с электричеством. Попробуем разобраться, как сохранить съестное в таких условиях.

Что делать, если нет холодильника (фото из открытых источников)

Стоит помнить, что не все продукты нуждаются в одинаково минусовой температуре. Некоторые переносят тепло лучше.

Как хранить яйца без холодильника и как долго?

Куриные яйца могут сохраняться при комнатной температуре до недели. Но есть способ продлить этот срок — нужно вымыть их в соленой воде (очистить грязь, чтобы уничтожить бактерии), сполоснуть и протереть. Потом нужно положить в мешочек с рисом и завязать, чтобы дольше удерживать влагу.

Как хранить сливочное масло?

С маслом ситуация сложнее. Если оставить на столе — долго оно не продержится. Есть несколько вариантов, как его сохранить:

- Нужно положить в эмалированную или стеклянную посуду и залить холодной водой. Так продукт сохраняется дольше, но воду нужно менять дважды за день.

- Масло поместить в емкость и залить соленой водой. Так оно не пожелтеет. Воду придется менять каждый день.

- Кусочки масла нужно обернуть пергаментом, выложить в кастрюлю, залить соленым раствором (ложка соли на 1 л. воды) и прижать чем-то тяжелым. Воду менять каждый день.

Как хранить колбасные изделия?

Чтобы сохранить колбасу — тоже понадобиться соль. Нужно взять полотенце, промочить его соленой водой, укутать колбасу и положить в прохладном месте.

Как хранить рыбу?

Сначала тушки нужно очистить и выпотрошить. Быстрее всего портится голова, ее нужно срезать. Потом поможет промоченное соленою водой полотенце или ткань — им нужно обернуть рыбу и положить в прохладное место

Как хранить овощи и фрукты?

Огурцы, помидоры, яблоки, капусту, зелень и другие фрукты и овощи можно сохранять также без холодильника. Нужно только выделить для хранения темное и прохладное место, чтобы лучи солнца не падали на них. А вот морковь и свеклу лучше положить в ящики с песком.

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