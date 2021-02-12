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Как сэкономить при покупке авиабилетов - простые способы

Чтобы сэкономить на авиаперелетах, нужно заранее планировать свою поездку

сегодня, 16:35
Автор:

Кириєнко Анна

Путешествовать можно даже с ограниченным бюджетом. Для этого нужно знать специальные фишки и лайфхаки. Некоторым из них учит стюардесса украинской авиакомпании SkyUp Airlines. В своем TikTok-аккаунте девушка рассказала, как сэкономить при покупке билетов на самолет и благодаря этому значительно уменьшить расходы во время отпуска или командировки.

Как сэкономить при покупке авиабилетов - простые способы

Дешевые билеты на самолет: как сэкономить на авиаперелетах. Фото: biletik.aero

Прежде всего стюардесса советует искать и бронировать билеты в строго определенное время — ночь и утро будних дней. Именно в эти периоды стоимость билетов самая низкая.

Если поездка не срочная или спонтанная, лучше билеты бронировать заранее — за 50-60 дней. Стоит помнить, чем меньше свободных мест в самолете — тем выше стоимость.

Если вы заранее планируете поездку, лучше покупать билеты с вылетом и прилетом в середине недели. Самыми дешевыми днями станут вторник, среда, четверг. Также цена зависит от времени, в которое прибывает самолет. Поэтому ночью и вечером можно найти экономные рейсы. При этом следует продумать, как вы будете добираться домой из аэропорта.

Еще один важный совет — включать авиарежим, режим инкогнито или VPN при поиске билетов. В противном случае при неоднократном поиске, браузер или приложение запомнит ваши запросы и будет показывать более дорогие варианты, выгодные рекламодателям, а не вам.

Напомним, что Австрия может в ближайшее время изменить цены на авиабилеты. Об установлении низкой цены на авиаперелеты власти страны говорила еще в июне прошлого года. Идею предложил один из министров от австрийской правящей партии "Зеленых". Поэтому цена билета на самолет может составлять всего 40 евро. Если перевести на украинскую валюту, это — 1350 гривен.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что власти Турции определились, когда страна откроет туристический сезон 2021. Детали читайте здесь.


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Источник: https://www.tiktok.com/@taisacabincrew/video/6927377792883625222?_d=secCgYIASAHKAESMgowST0V%2FW87gs1d%2BWVlH9O4W%2FRaqpvhHDZtvNDsQNQ1d1uFG9%2F6QWysiWHcz9KxrnHFGgA%3D&language=ru&preview_pb=0&sec_user_id=MS4wLjABAAAAk5um8bXD9tLtym0GFiu3ImpP4zzLUCBia8gGSk7z
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