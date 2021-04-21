Как сделать мраморные яйца на Пасху: проверенный способ

Неотъемлемыми атрибутами Пасхи являются крашеные яйца и кулич. Обычно яйца красят с помощью луковой шелухи (чем ее больше, тем интенсивнее цвет) или же украшают специальными наклейками. Есть и другие способы, как быстро и оригинально покрасить пасхальные яйца, чтобы удивить гостей.

Мраморные яйца (фото из открытых источников)

Итак, измельчите луковую шелуху с помощью ножниц (чем она мельче, тем получится мельче рисунок). Помойте куриные яйца и пока они влажные обваляйте их в шелухе. Затем возьмите марлю, нарежьте ее на кусочки (10*10 или 15*15) и выложите яйца в центр. Лучше марлевые квадратики сделать больше, чтобы их удобнее было завязывать. Луковая шелуха будет немного осыпаться — это не страшно. Аккуратно соедините края марли и туго завяжите ниткой. Если концы марли получились слишком длинные, обрежьте их ножницами.

Вскипятите воду, добавьте в нее ложку аптечной зеленки и ложечку соли. Отправьте яйца вариться в кипящую воду на 7-10 минут. Время варки яиц зависит от их конкретного сорта. Готовые яйца промойте под холодной водой, снимите с них марлю и снова промойте. Обсушите на бумажном полотенце и наслаждайтесь рисунком.

Напомним, что близиться Пасха — один из самых больших религиозных праздников. Несмотря на то, что в этом году она будет проходить с ограничениями, подготовиться к ней все же следует. Красиво и быстро покрасить яйца можно с помощью риса. Как это сделать, узнайте в нашем материале.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что для покраски яиц необязательно использовать красители. Есть натуральные продукты, которые помогут сделать яйца красивыми и разноцветными.

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