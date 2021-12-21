Как правильно подготовить вареники к заморозке

Вареники – одно из любимых блюд многих. Но, как правило, готовят их не так часто, поэтому удобнее однажды наклеить больше, часть отложить в морозилку. Как правильно заморозить вареники, читайте дальше на Радио MAXIMUM. Замораживание продуктов – настоящая находка для людей, которым не хватает времени на приготовление пищи. В частности, при правильной заморозке вареников они будут всегда свежими, пишет porady.interia.

Вареники - фото из открытых источников

Как правильно замораживать вареники

Сначала в большой кастрюле доведите воду до кипения с добавлением соли и столовой ложки растительного масла. Далее положите вареники в кипящую воду и через 30 секунд извлеките их.

После этого выложите вареники доску и присыпьте мукой или смажьте растительным маслом. Важно, чтобы вареники не касались друг друга.

Не ставьте лоток с варениками в морозилку, пока они полностью не охладятся. Уже через два часа вареники замерзнут и станут жесткими, и только тогда их можно будет положить в пакет.

Напомним, если хотите разнообразить ежедневное меню, тогда подайте на стол ленивые вареники. Необычное сочетание картофеля с творогом порадует нежным вкусом и ароматом. Рецептом вареников поделилось издание Smak. Для приготовления блюда вам понадобится: 2 картофелины, 200 г творога, 2 ст. л. муки, 1 яйцо, 50 г сливочного масла, 1 ст. л. сметаны, 2 ч. л. сахара, варенье (по вкусу) и щепотка соли. Способ приготовления: Почистите картофель, отварите его до готовности и разомните толкушкой. Смешайте картофельное пюре с творогом, мукой и яйцом. Приправьте смесь сахаром, щепоткой соли и еще раз хорошо вымешайте. Вскипятите в кастрюле воду, подсолите ее.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!